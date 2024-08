La producción de La Casa de los Famosos México emite este comunicado tras los incidentes entre Mar y Tierra

Las aguas se calmaron en La Casa de los Famosos México. Después de la tormenta del lunes y la madrugada del martes, todos los participantes se reunieron en un sitio común del reality show, aclararon cuentas y hasta se pidieron disculpas.

Sin embargo, eso no fue suficiente para La Jefa. La encargada de impartir orden y justicia emitió un comunicado en el que rechazó varios comportamientos. No hubo sanciones, sólo advertencias generales, algo que no le gustó mucho a los televidentes, quienes querían varias expulsiones del programa.

“Habitantes: en las primeras horas de la madrugada se han producido situaciones que están alejadas del espíritu de competencia que quiero que reine en mi casa. Es una competencia individual siempre dentro del reglamento, y ustedes eligen como jugar”, explicó la máxima autoridad de La Casa de los Famosos México.

“Pero lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que se superen los límites del respeto. Ninguna estrategia, por más extrema que fuera, debería contemplar la falta de respeto, meterse en cosas personales o familiares de cada uno de ustedes que no tienen nada que ver con este juego de convivencia. Confío en la capacidad de autocrítica”, dijo la Jefa en el comunicado, según publica Milenio.