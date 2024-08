“Eso ya no es actuación”, Paola Durante asegura que fue agredida por Sian Chiong

‘La Casa de los Famosos México’ ha dado mucho de qué hablar en los últimos días tras el enfrentamiento de varios de los habitantes; sin embargo, hace poco Paola Durante llamó la atención al revelar una agresión que sufrió de parte de uno de sus compañeros durante la primera semana de transmisiones.

El reality show de Televisa ha ganado popularidad por mostrar a ciertas celebridades desde otro punto de vista, ya que están expuestas a ser grabadas las 24 horas del día; al respecto, los participantes de la nueva temporada se han robado la atención del público por compartir sus personalidades sin miedo a las críticas que puedan recibir.

Paola Durante en 'La Casa de los Famosos México'

Paola Durante asegura que fue agredida por Sian Chiong

En medio de las críticas que ha recibido el programa, durante una entrevista en ‘De Primera Mano’ recordaron las declaraciones de Briggitte Bozzo sobre la agresión que sufrió Paola Durante de parte de Sian Chiong.

“¿Tú sabías que Sian le había metido una cuchara en el cu** a Paola? yo no lo sabía. Qué clase de programa, porque no vienes con la inteligencia emocional bien puesta y con los hue*** bien puestos”, señaló Briggitte.

Al respecto de las declaraciones de su compañera, Paola Durante fue cuestionada sobre la veracidad de las mismas, por lo cual aseguró que todo fue cierto, pese a que en ese momento no lo tomó de esa forma, recientemente explicó que fue víctima de una presunta agresión sexual.

“Yo no lo vi mal en ese momento. No los juzgamos Mario y yo, porque a mí (Sian Chiong) me metió una cuchara ahí y a Mario le pegó. Mario le dijo eso ya no es actuación”, relató la actriz.

Como parte de la última discusión entre los habitantes de la casa, Paola Durante se mostró sorprendida ante la reacción que ha tenido Sian Chiong, tomando en cuenta la gravedad de sus acciones durante la primera semana de transmisiones.