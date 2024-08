Rosalía compartió fragmento de su nuevo tema: ¿Qué dice la nueva canción?

La cantante Rosalía ha vuelto a encender el entusiasmo de sus seguidores al compartir un breve fragmento de su próxima canción en un directo de Instagram.

Más de un año después del lanzamiento de ‘Tuya’ y en medio de especulaciones sobre su vida personal tras su separación de Rauw Alejandro, la estrella catalana ha dado una pista de su nueva música, generando una ola de emoción entre sus fanáticos.

El adelanto de la canción fue una sorpresa inesperada para quienes tuvieron la suerte de estar presentes en el directo de Instagram.

Directo madrugador

En una sesión madrugadora, alrededor de las 5:30 de la mañana, hora que parece haber sido pensada para su audiencia en Estados Unidos, Rosalía mostró su nuevo material mientras se arreglaba las uñas. Dió clic a la canción, comenzó a sonar un fragmento que dejó a sus seguidores con ganas de más.

La letra decía:

‘’Por to’ lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía, inmaculá' / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa cantar, no canto pa’ vivir / Ni una era será flop en mi porvenir / Puta soy la Rosalía, solo sé servir / La noche estrellá, así sea / Hasta la madrugá, que así sea”

La reacción de los fans no se hizo esperar. Muchos pidieron escuchar la canción completa, pero Rosalía mantuvo el misterio, cerrando el directo con un: “Hasta aquí hemos llegado. Este es el preview, cariño, es todo lo que podíamos enseñar hoy.”

Según fanáticos, esta táctica de mantener a sus seguidores expectantes parece ser parte de su estrategia para generar aún más interés en torno a su próximo lanzamiento.

A pesar de que no se han revelado más detalles sobre la fecha de lanzamiento de la canción completa, los fans especulan si podría estar relacionada con su esperada colaboración con Lalisa Manobal, prevista para el 15 de agosto.