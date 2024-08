Suga de BTS pide disculpas tras sufrir accidente en estado de ebriedad

Suga, miembro de la agrupación surcoreana BTS, pidió disculpas a sus fanáticos tras protagonizar un accidente con su monopatín mientras se encontraba alcoholizado. Por fortuna ni él ni nadie más salió herido, tal como lo expresó en el comunicado que publicó en Weverse.

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, reapareció en Weverse después de un largo periodo inactividad para compartir un comunicado sobre el reciente escándalo que estelarizó al caer de su monopatín cuando llegó a su casa después de su día libre del servicio militar.

“Me siento muy apenado por venir a ustedes con una decepción. Después de beber en la cena de anoche, regresé a casa en un patín eléctrico. Violé las leyes de tránsito vial sin darme cuenta de que no podía usar un patín eléctrico mientras estaba en estado de ebriedad”, mencionó en su comunicado.

El también conocido como Agust D continúo explicando cómo sucedió el accidente: “En el proceso de estacionar el patín eléctrico frente a la casa, me caí y había agentes de policía a mi alrededor, así que tomé una prueba de alcoholímetro y encontraron que mi licencia estaba vencida, por lo que me impusieron una multa”.

Aseguró que nadie resultó dañado o herido, no obstante, pidió perdón por su comportamiento: “No hubo daños a gente o instalaciones en el proceso, pero me gustaría disculparme con todos porque es mi responsabilidad. Pido perdón a quienes haya lastimado con mi comportamiento, seré más cuidadoso con mis acciones para que esto no suceda en el futuro”.

Army lo tomó con gracia

Ya que Suga salió sin complicaciones del incidente, Army de Latinoamérica lo tomó con gracia e incluso le hicieron varios memes al respecto. Además demostraron su apoyo hacia el rapero convirtiendo su nombre en tendencia en X, junto a la frase “WE LOVE YOU YOONGI (te amamos Yoongi)”.

Memes del accidente de Suga

