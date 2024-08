Ana Gabriel bromea sobre su salud: “duermo poco y estoy quedando en puros huesitos”

Ana Gabriel, la icónica cantante mexicana, ha enfrentado diversas controversias y problemas de salud a lo largo de su carrera. En el ámbito médico, se ha reportado que ha lidiado con trastornos de salud como problemas en las cuerdas vocales, lo cual ha llevado a múltiples pausas en su agenda de conciertos.

La intérprete de Ay amor se encuentra a la mitad de Un Deseo Más Tour, y la noche del miércoles ofreció el primero de tres conciertos en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.

La también compositora mostró diversas facetas durante el concierto: primero regañó al público tapatío por llegar tarde, por lo que bromeó al decir que el viernes comenzaría mas tarde, “ya llegué, buenas noches Guadalajara, el viernes voy a empezar más tarde; además, pidió que estuvieran sentados”.

Ana Gabriel, también utilizó el doble sentido para explicar sobre su condición física y emocional.

Ana Gabriel exige el uso de cubrebcas a sus músicos y a toda la gente detrás del escenario (Foto; Gabriela Acosta)

Durante el concierto llamó la atención que su banda y el mariachi utilizarán cubre bocas, también se pidió que toda la gente detrás del escenario y zonas de camerinos utilizaran este accesorios para evitar que la artista estuviera en riesgo ante sus recientes problemas de salud.

Más de 20 canciones se incluyeron en el setlist, sin faltar sus éxitos como Destino, Quién como tú, Luna, Ay amor y Simplemente amigos, esta última cerró la velada ante casi nueve mil personas

“No me queda más que agradecerles. Mi corazón está (...), si ahorita me viera un cardiólogo me diría: ‘sabe que su corazón está engrandecido’, así lo siento del amor que me han dado. Este regreso a mi patria y a Guadalajara ha sido satisfactorio, pero sobre todo me he llenado de fuerzas para seguir. Estoy durmiendo poco, voy a intentar hacer más yoga. Ahora, donde quiera que voy y digo una tontería y ya la entienden, porque como me ven, benditas redes”.

Ana Gabriel retomó el tema de su salud en varios momentos, “¿cuál salud? Salud es la que necesito, ya fuera de broma, gracias a Dios que me repuse de todo. Estoy fuerte, así vamos a terminar la gira... ¡Fuertes!”.

“Estoy a mitad de la gira y estoy quedando en huesitos, porque todo lo que termina en ‘DA’ no hay nada. Estoy mal comida, mal.. quiero decir mal tomada, estoy mal de todo todo lo que termina en ‘DA’, ahí estoy yo” — Ana Gabriel

En cuanto a polémicas, Ana Gabriel ha estado en el centro de algunas disputas, principalmente relacionadas con su vida privada y declaraciones públicas. Una de las más notables fue su enfrentamiento con algunos medios de comunicación que cuestionaron su vida personal, lo que generó un aluvión de especulaciones y comentarios críticos. A pesar de estos desafíos, Ana Gabriel ha mantenido una sólida base de seguidores y continúa siendo una figura influyente en la música latina.