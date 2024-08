Conoce el setlist de Bruno Mars para sus conciertos en México

Bruno Mars será el artista encargado de inaugurar el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con tres conciertos que marcarán no solo el reencuentro con sus fanáticos mexicanos, sino también la apertura de uno de los recintos más importantes que pasó por diversas remodelaciones, incluso en el nombre, ya que antes era conocido como Foro Sol.

El regreso del intérprete de “Just the Way You Are” a México ha generado emoción entre sus fanáticos, ya que en los últimos meses se popularizó por sus presentaciones en vivo en diversos países, por lo cual se espera que sus conciertos en el Estadio GNP Seguros se conviertan en uno de los eventos más grandes del 2024.

Bruno Mars (Reprodução / Instagram)

Fechas de Bruno Mars en México

8 de agosto de 2024 - Estadio GNP Seguros, CDMX

10 de agosto de 2024 - Estadio GNP Seguros, CDMX

11 de agosto de 2024 - Estadio GNP Seguros, CDMX

Bruno Mars inaugurará el Estadio GNP Seguros este 2024. / Foto: OCESA

Setlist de Bruno Mars para sus conciertos en México

Cada vez falta menos para las presentaciones de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, es por ello que comienzan a salir a la luz más detalles sobre los shows en vivo, especialmente sobre la lista de canciones que interpretará el artista estadounidense, mismas con las que intentará hacer un recorrido por cada una de las etapas de su carrera.