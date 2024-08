Emilio Osorio opina del noviazgo de Niurka Marcos, que está de amores con un stripper

Niurka Marcos está de amores. Su nueva pareja, a quien conocen como Bruno Espino, es un stripper que según reseña Telemundo es 20 años menor que ella. Las polémicas con Juan Osorio al parecer han quedado a un lado, ya que la vedette le ha puesto toda su atención de redes sociales a su novio.

Su hijo, Emilio Osorio, fue abordado por los presentadores de “Venga la Alegría” en donde estuvo recientemente como invitado. Como era de esperarse, aparte de preguntarle por sus proyectos musicales y vida personal, lo cuestionaron sobre el noviazgo de su mamá.

“Lo conocí la otra vez, hable con él. Se llama Bruno, increíble, pues mira, mientras ella este feliz (yo estoy bien)”, dijo Emilio Osorio sin profundizar mucho en el tema.

Uno de los presentadores le preguntó si estaría dispuesto a recibir clases de stripper de quien podría ser su padrastro, y expresó que está dispuesto a todo, aunque cuenta que él también tiene lo suyo.

“Claro que sí, aunque de stripper no me falta; te voy a decir una cosa, lo mexicano que traigo en la cintura me hace muy buen stripper y Leslie (Gallardo, su novia de 24 años) te podrá contar”, comentó.

“Mientras no se quieran aprovechar, no atacamos. Mientras estén allí haciéndola feliz (entonces está todo bien)”, destacó el joven cantante.