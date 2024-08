Violeta Isfel comparte cómo se dio cuenta de que necesitaba recibir terapia

En el programa “Ventaneando”, compartieron un fragmento de la entrevista que le realizó Pati Chapoy a Violeta Isfel, ahí la conductora le preguntó cómo se dio cuenta de que necesitaba terapia.

La actriz le contestó que fue a los 24 años de edad cuando estaba haciendo “Una familia con suerte”, su amigo Pablo Lyle le recomendó que la terapia podría serle de mucha ayuda durante una conversación que tuvieron en el camerino.

Violeta Isfel le contestó que sí le hacía falta porque había notado que no manejaba muy bien ciertos aspectos de su vida, por lo que su amigo le dio el contacto de su terapeuta.

Violeta Isfel comprendió que necesitaba alejarse de sus padres, gracias a la terapia

Violeta Isfel le confesó a Pati Chapoy que durante dos años tuvo sesiones de horas y una de las partes más duras que trató, fue el darse cuenta que parte de sus problemas provenían de su infancia y de la relación con sus papás.

“Tuve que buscar un montón de herramientas para ver cómo le hacía a: uno, poner límites y dejar claro que soy su hija, no la mamá de mis papás, que no podía mantenerlos toda mi vida, que no podía resolverles las cosas”, detalló la actriz.

Para que eso no fuera tan traumático, Violeta Isfel decidió comprarles una casa a sus papás y luego se fue a vivir con su hijo aparte, de esa forma, llevar una vida independiente.

Sin embargo, los padres de la actriz no reaccionaron de buena manera. Su mamá se enojó cuando le pidió que le diera su dinero y comenzó a echarle en cara que si no la hubiera llevado a los castings, ella no sería la artista que es actualmente.

“Llegó un momento en el que tuve que decirle, ‘sorry, te lo agradezco muchísimo, me diste los pilares más grandes, pero no, esto ya no puede pasar’”, relató Violeta Isfel.

Su padre, después de poner límites, dejó de ser cercano con ella y eso la afectó mucho, e hizo que le guardara rencor. Actualmente, lo perdonó, aunque sí dejó en claro que, por amor, necesitaban alejarse.