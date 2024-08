Wendy Guevara envía mensaje “subliminal” a sus seguidores para que voten por el team mar

Wendy Guevara ha demostrado una vez más porque sigue siendo la consentida del público y es que a pesar de que debería mantenerse imparcial, está pidiendo votos para el cuarto mar, pero eso sí, de manera muy discreta… o eso cree ella.

En vista de que todos los participantes de “La Casa de los Famosos México 2″ quedaron nominados esta semana por hacer complot y debido a la fuerte pelea que tuvieron, la influencer le “insinuó” a sus seguidores que voten por el team mar.

Durante una reciente transmisión en vivo, Wendy Guevara usó alegorías al equipo conformado por Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, para dar a entender que quiere que los apoyen.

Wendy Guevara dice que “en el mar la vida es más sabrosa” y no le gusta que la tierra se meta a su casa

“La otra vez, ya sabes que a mí me gusta la Sirenita y me gusta mucho el Mar, me gusta bastante el Mar, me fascina, me enloquece. Me encanta el Mar, porque yo me siento la Sirenita”, dijo Wendy Guevara en su live, haciendo énfasis en la palabra mar.

Y luego comentó: “La otra vez se me metió un chingo se arena, de Tierra, a la casa, porque dejé la ventana abierta, se metió un chingo de Tierra y a mí no me gusta la Tierra, porque se me ensucia los muebles y no, no me gusta la Tierra”.

Wendy Guevara repitió ese tipo de comentarios haciendo énfasis en las palabras mar y tierra, para que sus seguidores supieran a quienes quiere ella que apoyen. Y claro está, ellos bromearon un rato con ella para que repitiera varias veces.