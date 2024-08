Adrián Marcelo expone motivos de la salida de Mariana Echeverría de ‘Me caigo de risa’

Adrián Marcelo enfrenta una fuerte polémica como parte de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, programa en donde ha revelado varios detalles de algunos proyectos, como fue el caso de ‘Me caigo de risa’, al compartir los motivos de la salida de Marina Echeverría.

Desde antes del inicio del reality show de Televisa, se dio a conocer que la presentadora de televisión no formaría parte de la nueva temporada del night show; sin embargo, los involucrados evitaron entrar en detalles para no generar polémica.

Adrián Marcelo revela los motivos de la salida de Mariana Echeverría de ‘Me caigo de risa’

Pese a que en algunas entrevistas Mariana Echeverría aclaró parte de su decisión por salir del famoso programa, dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo reveló algunas de las cosas que ocurrieron dentro de la producción, lo cual habría derivado en la salida de la conductora, tomando en cuenta el distanciamiento con Faisy.

“Como que ya no empataban, fue un tema en el que dijo: yo me abro y al final abrieron a Mariana, creo. Como que Faisy dijo: déjenme divertirme ya no me estoy divirtiendo, lo que pasa es que se fue toda la producción y junto con esa producción se fue Mariana”, dijo.

Asimismo, el participante del programa de Televisa señaló el poder que tiene Faisy dentro de la industria del entretenimiento como parte de los resultados que ofrece dentro de las producciones en las que ha trabajado.

“Cuando lo ves conducir, te digo que a mi que me gusta la conducción, está perrísimo. Y el problema es que trae todo el respaldo de la Familia Disfuncional, ni uno se le escapa”, comentó.

Cabe destacar que Mariana Echeverría habló del tema en una entrevista, señalando que hubo un tipo de distanciamiento con Faisy; no obstante, se mostró optimista de seguir colaborando en otros proyectos a futuro.

“Sí hubo un distanciamiento clarísimo de una amistad de muchos años, pero tampoco existe entre nosotros el odio. Con todos me llevo muy bien. Con otros puse un poco mi distancia un poco. Influyó mucho para que esté hoy aquí en este proyecto y a lo mejor no en otro, pero feliz porque las cosas se van acomodando y la vida se va acomodando, pero tampoco es que guarde odio o rencor”, explicó.