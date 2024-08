¿Cuáles son los gustos de Fernando Hernandez, mejor conocido como ‘El Malilla’?

Publimetro es un medio de comunicación en México, y otras partes de Latinoamérica, que busca difundir información de manera gratuita. Durante sus más de 18 años de distribución en tierras aztecas, este periódico ha contado con la presencia de un gran número de editores invitados, tales como Lady Gaga, Edward Norton, Karl Lagerfeld, Annita, J Balvin, entre muchos otros.

Ante la gran importancia de llevar temas importantes y trascendentales, Publimetro pudo concretar la invitación de Fernando Hernandez, mejor conocido como ‘El Malilla’, a sus instalaciones para convertirse en el nuevo editor invitado.

Las zonas de bajos recursos, también conocidas como barrios, son espacios de muchas carencias socioeconómicas. Lamentablemente, el escaso apoyo gubernamental y las pocas oportunidades a los habitantes de estos lugares hacen que muchos jóvenes desistan de cumplir sus sueños. Si bien hay un gran número de lugares que cumplen con estas características, Valle de Chalco es uno de los más nombrados. A pocas horas de la CDMX, este municipio vio nacer a ‘El Malilla’, quien es uno de los rostros más populares de la música urbana en México y gran parte de Latinoamérica.

Tras responder y apoyar a la creación de notas y contenido, el intérprete de ‘B de Bellako’ sacó su lado más personal y contestó algunas preguntas más personales, tales como película favorita, color preferido o mayor miedo.

Para comenzar, Fernando recordó algunas palabras que le dice su abuelita “tienes cuerpo de pordiosero porque todo te queda”, mismo que nombró como uno de sus refranes favoritos.

Como pasatiempo, ‘El Malilla’ tiene claro que disfruta mucho jugar futbol, donde suele escuchar la que para él es la canción del momento ‘Coronada’ de El Malilla, Eme MalaFe y Gabriel C.

Si quiere tener un día tranquilo y gozar de una buena película, su preferida es ‘El gran Gatsby’; si de favoritos hablamos no podemos dejar de lado que el rojo es su color top.

Para trabajar, Fernando tiene diversas formas de concentrarse y lograr grandes temas, mismos que suelen contar con peticiones para colaborar, pero ¿El Malilla sueña con una colaboración? La respuesta es sí, el cantante sueña con compartir tema con Maelo Ruiz.

Si hablamos de miedos, el compositor aseguró no tener alguno, pero no desearía tener a una rata en su camino. Y al finalizar se le cuestionó sobre viajar al pasado o conocer algo del futuro:, donde el editor invitado fue muy claro “para el pasado están los libros de historia, me gustaría conocer el futuro”.