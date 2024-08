Nuevo rompimiento entre Sebastián Yatra con Aitana pudo causarse por una cantante mexicana: Conoce de quién se trata

La reciente ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana ha capturado la atención de los medios y de sus seguidores, especialmente después de que Aitana se mostrara visiblemente afectada durante un concierto en España.

La cantante no pudo contener las lágrimas al presentar su canción “Akureyri”, un tema colaborativo con el colombiano. La emoción y las palabras de Aitana durante el evento sugieren que la separación ha sido dolorosa y significativa.

El rumor de la ruptura, confirmada por la periodista Pilar Vidal en el diario ABC, señala que fue Yatra quien decidió terminar la relación de manera abrupta, poco antes de un viaje planeado juntos.

La situación se agrava con los reportes del Maestro Joao, quien aseguró que Yatra resolvió la relación en cuestión de minutos sin dar una razón clara a Aitana. Estos detalles han intensificado la especulación sobre los verdaderos motivos detrás del fin de la relación.

Los rumores sugieren que una tercera persona podría estar involucrada en la separación. En este caso, el foco está en Bu Cuarón, una joven cantante mexicana que ha ganado atención reciente.

Los medios latinoamericanos han comenzado a especular sobre la influencia de Bu Cuarón en el fin de la relación entre Sebastián y la artista española, agregando una nueva capa de complejidad a la situación.

¿Quién es Bu Cuarón?

Bu Cuarón, cuyo nombre real es Tess Bu Cuarón, es la hija del renombrado cineasta Alfonso Cuarón y ahijada de la actriz Salma Hayek. A sus 20 años, ha mantenido un perfil bajo a pesar de la prominencia de su familia.

Desde pequeña, mostró habilidades musicales destacadas, dominando el piano, el violín y la guitarra, y componiendo su primera canción a la edad de cinco años. Su reciente trabajo musical, incluido el EP “Drop by when you drop dead”, ha captado la atención en redes sociales y sus plataformas digitales.

Según informes, la amistad cercana entre Sebastián y Cuarón se ha hecho evidente en los últimos días. Se reporta que ambos han estado en contacto durante los viajes de Yatra a Los Ángeles, donde reside Cuarón.

Esta relación, descrita por algunos como “muy cercana”, ha llevado a especulaciones sobre su posible influencia en la ruptura de Yatra con Aitana.