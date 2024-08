Papá de Dani Flow opina sobre las letras de las canciones de su hijo

Dani Flow causa polémica en todo México por el contenido lírico de sus canciones. El reggaetonero mexicano ofrece temas musicales que hablan de sexo explícito hasta el punto de llegar a la vulgaridad.

Estos temas musicales incluso le generaron problemas en la escuela de su hija, ya que los responsables del centro educativo le pidieron al cantante que se llevara a la niña para otra institución.

Sin embargo, nadie se esperaba que entre los polemizados estuviese su propio padre. El papá de Dani Flow ofreció una entrevista para el podcast de Charly Galleta, en donde sin criticar lo que hace, cuenta cuáles fueron sus primeras reacciones cuando escuchó las letras de las canciones de su propio hijo.

En primer lugar, el papá de Dani Flow cuenta que cantar este tipo de contenido, no era el plan principal del cantante, sino algo que se le ocurrió después de ver que su carrera no despegaba.

“Él me dice ‘¿sabes qué, papá? Traigo ahí algo, una canción que se hace que la disquera no me va a dejar sacar. La primera vez que escuché la canción dije ‘¿qué pasó aquí?”, dice el papá de Dani Flow, según reseña Milenio.

No lo esperaba

“Es que las palabras, espérame, ¿eso qué fue? No esperaba que fuera ese nivel y creo que ni él lo esperaba. Lo hizo como lanzando una de sus últimas cartas porque las canciones que había grabado estaban padres y a mucha gente les gustaba, pero hasta ahí”, añade el progenitor del cantante.

“Cuando la escuché sí me shokeé a primera instancia. La canción tuvo un problema con la disquera. Le dijeron que lo podían congelar. Es muy arriesgado y la consecuencia era alta. Yo la conocí ya cuando estaba en TikTok, pero de eso se trata, de arriesgar”, concluyó sobre el tema.