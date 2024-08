Snoop Dogg, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers cerrarán París 2024: así será la ceremonia de clausura

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han brindado un verano realmente entretenido y lleno de celebración. Además de las historias y logros deportivos que dejo el evento, los organizadores ya se preparan para cerrar con broche de oro de la mano de actuaciones de Snoop Dogg, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers.

De acuerdo con información exclusiva compartida por Variety, la ceremonia de clausura prevista para el domingo tendrá una actuación sorpresa de los músicos de una forma muy curiosa.

¿Cómo será la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los espectáculos se retransmitirán desde California con una mezcla de actuaciones grabadas y en vivo. El experto Ben Winston, que se ocupa junto a otros de la producción de los premios Grammy, se encargará de coordinar con los productores franceses de la ceremonia de clausura.

Snoop Dogg ha sido toda una figura de estos Juegos. El conocido rapero y empresario llevó la antorcha en la apertura y fue centro de atención en varios de los eventos deportivos que se llevaron a cabo en la capital francesa, mostrando su apoyo al Team USA y siempre demostrando la personalidad que lo caracteriza. Dogg además era miembro del equipo de NBC en París y trabajó como comentarista para la cadena.

Eilish, por su parte, es uno de los nombres más influyentes de la industria musical de la última década, y es natural de Los Ángeles (su concierto de 2021 se titula “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles” -”Más feliz que nunca: una carta de amor a Los Ángeles”-). Completan junto a Dogg y Eilish, los Red Hot Chili Peppers, la famosa banda que inició también en Los Ángeles en los años 80 y han mantenido su éxito a nivel internacional.

Pero eso no es todo pues según rumores, el actor Tom Cruise también tendrá una pequeña participación, subiéndose a su moto para realizar arriesgadas acrobacias en Francia, antes de mostrarse en un clip grabado en el que se le verá saltar en paracaídas junto al mítico cartel de Hollywood.

El final está planificado para ser todo un espectáculo solemne, con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibiendo la antorcha olímpica y llevándola de vuelta a Estados Unidos a su regreso de París, en un claro simbolismo de cómo la ciudad comenzará a prepararse para recibir los Juegos de Verano en tres años, el próximo 14 de julio de 2028.