¿Cuántas cirugías se ha realizado Lele Pons?

Lele Pons, una de las influencers más reconocidas a nivel mundial, con más de 47 millones de seguidores en Instagram, ha capturado la atención de sus fans recientemente al revelar su impresionante transformación física.

Con 28 años, esta joven venezolana, sobrina del famoso cantante Chayanne, compartió abiertamente su viaje hacia el cambio, incluyendo detalles sobre los procedimientos estéticos que ha decidido realizarse.

En una vieja publicación en su Instagram, Lele Pons agradeció al Dr. Kassir, el cirujano que llevó a cabo su rinoplastia, la única cirugía estética a la que se ha sometido.

Esta intervención tuvo como objetivo reducir el tamaño de su nariz, y la influencer no dudó en compartir el resultado con sus seguidores, mostrando un antes y después que ha dejado sorprendidos a muchos.

La rinoplastia, según Lele, ha sido un paso importante en su camino hacía sentirse más segura y satisfecha con su apariencia.

Más allá de la cirugía

Sin embargo, Pons ha enfatizado que su transformación física va más allá de la cirugía. Asegura que gran parte de su cambio se debe a una alimentación saludable y a un estilo de vida que promueve el bienestar.

Más allá de su aspecto físico, Lele es conocida por su estilo humorístico que comenzó a surgir desde sus videos en Vine. En sus redes sociales, no solo comparte su evolución personal, sino también su particular sentido de la moda, que incluye looks extravagantes y coloridos. Lele también es famosa por sus reels, donde combina moda con humor.

Además de su carrera como influencer, la venezolana también ha sido noticia por su relación con el cantante puertorriqueño Guaynaa. La pareja, que comenzó su romance en 2020 después de colaborar en el exitoso sencillo “Se te nota”, ha consolidado su relación hasta llegar al matrimonio desde el año pasado.