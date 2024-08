Leon Bridges alista uno de los lanzamientos más importantes de su carrera

Después de casi tres años de su último material discográfico, Leon Bridges regresará con un nuevo lanzamiento que podría marcar un momento decisivo en su carrera, se trata de ‘Leon’, el cual tendrá fuertes referencias a su infancia y estará disponible el próximo 4 de octubre.

El artista estadounidense ha demostrado su talento a través de diversas producciones, no solo dentro del género soul, sino también al mezclar su estilo con otros artistas, como fue el caso de Carin León, con quien colaboró con el tema “It Was Always You”.

Para Publimetro, Leon Bridges habló del proceso por el que ha atravesado para la creación de ‘Leon’, además de su emoción por compartir el viaje que realizó a través de la música para plasmar la nostalgia de su infancia, con el objetivo de que sus fanáticos lo vuelvan algo propio.

¿Cómo te sientes por este próximo lanzamiento?

“Estoy un poco nervioso, pero es realmente muy emocionante. El álbum de Leon, creo que es un trabajo increíble y va a resonar en la gente”.

¿Cómo fue el proceso creativo para este álbum?

“Inicialmente comenzamos en Nashville, con mis colaboradores simplemente nos sentamos y comenzamos a conversar sobre mi educación en Fort Worth y vimos que había este tipo de hilo conductor, del hogar y ese tipo de información e intentamos darle esa forma al álbum”.

¿Qué significa para ti este lanzamiento?

“Me encanta porque se trata de dónde estaba, dónde estoy y hacia dónde me dirijo y así ha sido casi cuatro años desde que publiqué música y este es un momento bastante significativo. Creo que muchos de mis fans están listos para la nueva música”.

¿Cómo experimentas esta etapa en tu carrera?

“En la industria de la música hay altibajos y sabes que siempre tuve dificultades por ser el centro de atención. Pero este es un momento donde finalmente estoy en paz y acepto quién soy y quién soy como artista”.

¿Cómo te sientes de poder volver a reencontrarte con tus fans mexicanos en tu próxima presentación en el Corona Capital?

“La conexión con mis fans mexicanos ha sido fantástica. Incluso se ha plasmado con las colaboraciones que he hecho con artista mexicanos, concretamente con Carin León. Y han pasado años desde que estuve aquí, así que estoy realmente emocionado por tocar en el festival”.