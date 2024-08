Maribel Guardia publica fotos inéditas con Victoria Ruffo del día del nacimiento de Tessa: ¿Le dieron permiso los papás?

Maribel Guardia fue una de las tantas testigos principales del nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, y nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

La presentadora, bailarina y actriz costarricense estuvo en el hospital el día del nacimiento de la bebé, el 30 junio, acompañando a su amiga, Victoria Ruffo.

Por lo tanto, eso hace que haya sido testigo también del reencuentro entre Victoria y Eugenio. El nacimiento de Tessa fue el 30 junio, pero apenas hace un par de días salieron a la luz unas imágenes inéditas publicadas por la misma Maribel Guardia, en las que se aprecia el rostro de la bebé.

Fotos de Maribel Guarida y Victoria Ruffo con Tessa

¿José Eduardo y Paola lo aprueban? Pues al parecer, Maribel tiene toda la confianza y aprobación para compartir estas imágenes en su Instagram. De hecho, según dice la misma costarricense, no lo había hecho porque pensaba que no se podía. Entonces, al recibir luz verde le dio para adelante con un emotivo posteo.

“Ayer me habló mi adorada @victoriaruffo y me preguntó porqué no había publicado las fotos que nos tomamos con su preciosa nieta Tessa . Yo pensé que no se podía, pero aquí están. Nos la tomó su orgulloso papá @jose_eduardo92 y en una esquina en la cama estaba la bella mamá @paodalay_2203. ¿Verdad que es una bebé preciosa?”, Escribió Maribel en la publicación.