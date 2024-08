¿Rosalía no se baña? Esto respondió la artista española a las acusaciones que le hacen en redes sociales

En las últimas semanas, Rosalía ha sido objeto de controversia, no por sus proyectos musicales o presentaciones, sino por un rumor que ha circulado en redes sociales.

Algunos usuarios han cuestionado la higiene de la artista basándose en el aspecto de su cabello en ciertas fotos. La apariencia de sus rizos naturales ha llevado a especulaciones sobre si la cantante se baña regularmente.

Frente a estos rumores, Rosalía decidió abordar la situación de manera directa. En un video en vivo transmitido en sus redes sociales, la cantante expresó su descontento con las acusaciones.

“Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto”, afirmó Rosalía. Durante la transmisión, mostró su cabello rizado y explicó que su apariencia es una característica natural de su tipo de cabello, y no un signo de falta de higiene.

La española también aprovechó la oportunidad para aclarar sus hábitos de cuidado capilar. La cantante reveló que prefiere utilizar menos productos en su cabello para evitar dañarlo. “Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo así, ¿entiendes?”, explicó.

El video de Rosalía se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, generando una ola de apoyo por parte de sus seguidores. Muchas personas con cabello rizado se identificaron con la situación descrita por la cantante, destacando las dificultades que enfrentan para controlar y mantener su cabello.

Trayectoria de Rosalía

Rosalía Vila Tobella, conocida artísticamente como Rosalía, nació el 25 de septiembre de 1992 en San Esteban Sasroviras, España. Su carrera despegó con su álbum debut, Los Ángeles (2017), pero fue su segundo trabajo, El mal querer (2018), el que la catapultó al estrellato internacional.

Este álbum fusionó flamenco con música urbana y recibió aclamación crítica, destacando por su originalidad y estilo innovador.

A lo largo de su carrera, ha cosechado numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos destacan varios Grammy Latinos, incluyendo Mejor Nuevo Artista en 2019 y Álbum del Año por El mal querer.

También ha recibido premios Billboard de la Música Latina, un MTV Video Music Award y un American Music Award.