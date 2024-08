“Me dan mi gomita”, Adrián Marcelo insinúa que recibe un dulce especial del exterior

Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los participantes más polémicos dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual volvió a llamar la atención de los seguidores de este programa al tener una peculiar conversación con sus compañeros, ya que aseguró que recibe una gomita especial cada viernes, como parte de las fiestas temáticas.

El reality show de Televisa sigue generando controversia, ya que los habitantes han externado sus opiniones sobre algunos temas que delicados para el público; dejando como resultado un sinfín de críticas de parte de algunos usuarios que sentenciaron a algunos de los famosos.

Adrián Marcelo Imagen vía Instagram @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo insinúa que recibe algo del exterior

Fue durante una conversación en la fiesta temática, en donde Adrián Marcelo hizo una peculiar confesión frente a algunos de sus compañeros, ya que aseguró que cada viernes recibe una gomita especial; sin embargo, explicó que no podía entrar en detalles por cuestiones de la producción.

“Hay una parte que me gusta mucho de los viernes, me dan mi gomita, escogí que fuera los viernes, no puedo hablar de eso”, dijo.

Como era de esperarse los usuarios de redes sociales han opinado sobre las declaraciones de Adrián Marcelo, señalando que la gomita podría ser de marihuana, por lo cual no podría hablar del tema, ya que habría sido parte de un acuerdo con la producción desde antes de ingresar al programa.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un famoso conductor de Monterrey; sin embargo, antes de interesarse en los medios de comunicación, estudió psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego de su formación profesional, el participante de LCDLFM se popularizó tras su ingreso a Multimedios.

Adrián Marcelo. (Foto: Instagram.)

Además de ser titular de algunos de los programas más populares de la televisión, el conductor regiomontano también ha destacado por su contenido en redes sociales, especialmente por su canal de YouTube, en donde supera los 2 millones de suscriptores; asimismo, por su contenido en la escena del stand up mexicano.

'La Casa de los Famosos México' Imagen recuperada de la cuenta de Instagram: @lacasafamososmx

Como parte de sus dinámicas y contenidos, Adrián Marcelo ha sido cuestionado en varias ocasiones por su tipo de humor, ya que algunos consideran que se burla de temas que son delicados para el público.