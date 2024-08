Califican a Adrián Marcelo de “psicópata” por sus acciones en La Casa de los Famosos México: “Das miedo”

Adrián Marcelo se mantiene en lo más alto de las tendencias de las redes sociales y no precisamente por cuestiones positivas. El participante de La Casa de los Famosos México está en el ojo de la opinión pública por su comportamiento en el reality show de Televisa.

Al igual que sucedió el lunes pasado, Adrián Marcelo recurre a la salud mental como tema de conversación. En varias de las pláticas con sus rivales dentro de La Casa de los Famosos México, dice “yo como psicólogo” y emite un comentario sobre el comportamiento o las acciones de otra persona, que no pidió diagnóstico.

Lo hizo de nuevo con Gala Montes, pero sin decirlo de manera directa y ahora el apuntado fue Arath de la Torre.

“Entraste aquí con tu enfermedad, pasándola por alto. Te estás exponiendo. No entiendo por qué decides entrar a algo como esto (el reality) cuando incluso ya lo habías vivido con algo así. Y esa es la parte que más me molesta porque siendo psicólogo, que me vengan con esos cuentos... Se que la tienes, se que la sufres, se nota que la sufres. Hoy te lo dije, quiero que te vayas por empatía, porque en verdad te veo sufrir, tu no eres así”, dijo Adrián Marcelo en la cara de Arath.

Después de esta charla, los usuarios de las redes sociales reaccionaron y calificaron a Adrián como un “psicópata”. Incluso la reconocida cuenta de X de La Comadrita, quien siempre suele seguir los mejores realitys de México y Latinoamérica, dijo que el presentador de SN Serio “da miedo”.