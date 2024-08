La fuerza y energía de Lola Índigo invadirá nuestro país, la española ofrecerá una gira, donde pro primera vez podrá explotar su talento en solitario. “Sé que lo han esperado hace mucho tiempo. México nos han pedido mucho y poder visitar tres ciudades en el mismo periodo, hacer como una mini gira es algo que agradezco y creo que lo van a disfrutar mucho. Les vamos a llevar un pedacito de la gira Nave Dragón, creo que fans lo van a gozar mucho”, expresó la cantante en entrevista con Publimetro.

Lola Índigo aterriza con su Nave Dragón en México

Lola ya ha visitado México, en 2023 fue parte del cartel del Flow Fest, donde nos dio una probadita del gran concepto que ha creado, ahora será la oportunidad de verla en todo su esplendor. “Los fans conocen el show bastante bien, pero para los que no lo conocen, nosotros hacemos un show muy explosivo, muy performático, con bailarines, tiene un sentido muy teatral. También es muy entretenido e incluso para el que no conoce el proyecto o no conoce mi música, es un espectáculo visual bastante potente y creo que al público mexicano le va a gustar mucho”, detalló Índigo.

El primer gran éxito de Lola se dio en 2018 al lanzar la canción Ya no quiero ná, la cual se convirtió en rola del verano de ese año y con la que demostró que no solo es cantante, sino también una gran bailarina; seis años después está marcando el final de una etapa.

“El álbum El dragón ha sido darle el toque final a esta era, que ha sido para mí la más grandiosa, porque es la que me ha pillado con el proyecto más desarrollado, también con presupuesto. Ha sido como la era que me ha instalado más como artista, entonces no quería que se acabara y por eso cree como esta segunda parte de la gira Nave Dragón y tampoco es algo que no quiero que se acabe”, expresó la española.

El gran cierre de esta era será Estadio Santiago Bernabéu el 22 de marzo de 2025, sin embargo no quiere acelerar los procesos y solo está disfrutando este final. “El futuro es algo que estoy construyendo, no estoy pensando todavía mucho en eso, quiero disfrutar de Nave Dragón y el LP del mismo nombre que saldrá al final de este año. Quiero dejar que la gente termine de disfrutar esta era, y cuando nos presentemos en el Santiago Bernabéu y hagamos ese homenaje y esa fiesta para las tres eras: Akelarre , La niña y El dragón, a partir de ahí ya empezaremos a hablar de otra cosa. Por el momento quiero disfrutar de todo, hacer un repaso y un homenaje de todo lo que han sido estos años”.

Lola también habló de cuál cree que es la clave de su éxito musical. “La verdad creo que he tenido siempre bueno olfato para saber en qué momento tengo que hacer cada cosa. He tenido todo tipo de épocas, hubo momentos en los que a lo mejor estaba más insegura conmigo misma, con problemas personales o que he tomado decisiones no tan acertadas. Pero este último año he estado muy bien emocionalmente, disfruto mucho de todo lo que me pasa, de mi alrededor y de mi compañía, de la familia y los amigos más cercanos y creo que eso me ha ayudado mucho a estar en mi centro y escoger mejor las propuestas”.

La madrileña hizo énfasis en el movimiento musical español, “creo que es muy fresco, estamos haciendo lo que nos gusta sin matarnos a un estilo. A mí me tienen en la casilla del reguetón, pero la verdad que no tengo tantos temas de reguetón, he hecho un poco lo que se me da la gana, es verdad que la rítmica quizá en algunos temas lo sean, pero no considero que tenga tantos temas de reguetón. Sigo lo que me apetece un poco, lo que me inspira. Por otro lado todos colaboramos mucho entre nosotros, creo que está padre ayudar a la nueva generación y respetar a la vieja escuela”.

¿Dónde y cuándo ver a Lola Índigo en México?

Foro Puebla en CDMX, 15 de agosto

Dale Mixx en Monterrey, 17 de agosto

C3 Stage en Guadalajara, 18 de agosto