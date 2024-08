Lalo Capetillo le dice que sí a Lucero Mijares a ritmo de cumbia norteña

Lalo Capetillo está dispuesto a marcar su propio camino en la música. Heredero del talento de sus padres: Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, ahora está dedicado a su carrera tras el lanzamiento del primer sencillo Cómo me haces falta hace dos meses.

El cantante ha estado bajo los reflectores desde su nacimiento, y ganó popularidad con el programa Juego de voces, que representó una especie de carta de presentación para el heredero de una dinastía musical en México.

Fue en el reality show que hizo una gran amistad con Lucero Mijares, y por fin se les hizo grabar una canción a dueto, “¡Se nos hizo! La canción la teníamos guardada en el cajón ya desde hace como dos años y la hicimos pensando en un dueto, pero no sabíamos con quién. Por eso estaba guardada, porque no llegaba la persona indicada. Después de un tiempo sucede este proyecto Juego de voces y hago esta amistad tan bonita con Lucy; así que se la mandé un día y me dijo que le encantaba que si le gustaría hacerla y el resto es historia”, compartió Lalo Capetillo en entrevista con Publimetro.

Lalo Capetillo estrena la nueva colaboración a ritmo de cumbia norteña, “Vas a decir que sí la compuse hace dos años. Durante el proceso de la producción siempre todo fue de mutuo acuerdo con Lucero Mijares, y de mucha retroalimentación. Ella confío en mí, en el equipo y terminó muy bien, porque es una canción muy divertida, bailable y que está para disfrutarse. Luego vendrán las de corta venas, pero esta vez es una cumbia norteña para que la gente pueda cotorrear a gusto”, indicó.

Amistad con Lucero Mijares

Lalo Capetillo admira mucho a Lucero Mijares y entre las cosas en común es su pasión por el arte y la música.

“A mí, Lucero Mijares se me hace una niña con mucho talento, preparación y es un agasajo poder trabajar con ella. El video fue un cotorreo lleno de baile hasta las seis de la mañana y Lucero estaba con las pilas puestas, yo ya no podía más. Lucero tiene toda la alegría del mundo como solamente ella. Por eso, es bueno trabajar con una buena amiga y con una persona tan talentosa, en lo personal y laboral”, explicó.