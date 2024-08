LCDLFM2: Gomita podría dejar de jugar con tierra por el juego sucio

Desde hace algunos días, Gomita ha expresado su descontento con la manera en la que han actuado sus compañeros de equipo en “La Casa de los Famosos México 2″, pues no le parece que van acorde a sus principios.

Araceli Ordaz le dijo a varios participantes, incluido a varios del team sindicato del que forma parte, que no quiere jugar rudo, ni atacar a los demás, porque así no es ella, además de que ha escuchado varios comentarios muy fuera de lugar que no le parecen correctos.

Gomita lo ha hablado especialmente con Ricardo Peralta, quien parece estar más cegado con Sian Chiong y en seguir las indicaciones del grupo, que verdaderamente preocupado por el malestar de su amiga.

Usuarios no creen que Gomita esté verdaderamente arrepentida por todo lo que hizo

A pesar de que algunos usuarios expresaron su alegría de que por fin alguien del cuarto tierra notara lo mal que están jugando, muchos creen que si no fuera por la información externa, Gomita seguiría actuando igual que en las primeras semanas.

Recordemos que en la segunda semana de “La Casa de los Famosos México 2″, ella le contó a Ricardo Peralta que les asignó colores a cada uno de los participantes, por lo que si le llegaba ropa de ese color, era una advertencia de que se debía alejar de esas personas.

Asimismo, Gomita ha estado pendiente de los carritos que han llegado y prácticamente todos han sido en apoyo al team mar. De hecho, cuando un fan de Karime Pindter le avisó que estaba hablando mal de ella, fue que empezó a cambiar de actitud y a notar lo mal que lo estaba haciendo su equipo.

No obstante, una parte considera que si Araceli Ordaz en verdad no le está gustando el juego del cuarto tierra, debería salirse y decírselo en su cara, en lugar de solo comentar que no está de acuerdo, pero cuando se ponen a hablar de otros, ella participa.

Vale la pena destacar que la eliminación de Potro Caballero y las amenazas de Adrián Marcelo afectaron mucho a Gomita, por lo que sí podría desligarse del cuarto tierra.