Nicola Porcella envía un poderoso mensaje a Arath de la Torre después de pelea con Adrián Marcelo

Arath de la Torre y Adrián Marcelo tuvieron una acalorada discusión cuando después de la noche de eliminación. El regiomontano atacó al conductor de ‘Hoy’ con el argumento de que la gente había votado por su salvación ya que les gusta ver a Nicola Porcella ocupando su lugar en el matutino. Ante estas palabras, el amigo de Wendy Guevara rompió el silencio.

Potro Caballero se convirtió en el tercer eliminado de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. Este hecho fue festejado por los miembros del team Mar, lo que provocó la molestia del equipo contrario.

Fue así, que al finalizar la noche de eliminación Arath de la Torre y Adrián Marcelo tuvieron un encontronazo en el que el conductor de Multimedios aseguró que el actor no se quedó dentro de LCDLFM por el cariño de la audiencia, sino porque al público le gusta ver a Nicola Porcella en ‘Hoy’:

“Sígueme haciendo eso y para mí no hay reglas, para mí el contrato me lo rescinden, tú tienes que cuidar un puesto afuera que te está ganando el mejor amigo de este ca… (Agustín Fernández), así que no te confundas pensando que México te tiene aquí adentro porque le encanta verte aquí, lo que le gusta es ver al otro ca… (Nicola Porcella) ahí en tu lugar, entonces si quieres jugar a eso con todo respeto, vamos a entrarle”.

Nicola Porcella se pronuncia ante palabras de Adrián Marcelo

Por su lado, durante la transmisión más reciente del matutino ya mencionado, Nicola Porcella envió un mensaje a Arath y a sus seguidores, en el que destacó su calidad humana y que su lugar estará disponible en cuanto salga:

“Quiero decirle a Arath y a toda la gente de Arath y a su familia (...), que este es el sitio de Arath, yo simplemente estoy supliéndolo y agradezco porque de verdad no cualquier persona dice: ‘quédate, sigue luchando por tus sueños’, Arath me lo dijo; no saben lo increíble persona que es y lo está demostrando es la casa”.

Para finalizar señaló la personalidad que es Arath dentro del medio: “Estoy supliendo a un artista y una estrella de Televisa y de México”.