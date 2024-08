Preguntaron a Erik Rubín si usaba app de citas para encontrar novia y la respuesta sorprende a sus fans

Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendieron a todo el mundo del entretenimiento latino al anunciar su ruptura después de 22 años de relación. Lo buena noticia dentro de esta situación, es que después de un año y medio de separados, los dos se siguen llevando de maravilla.

¿Piensan en retomar los senderos del amor? Los dos han sido cuestionados sobre este tema en reiteradas ocasiones. Tanto Erik, como Andrea, dicen que aunque no le cierran las puertas a una nueva etapa de relaciones sentimentales en la vida (ambos tienen 53 años), no están pensando en eso.

De hecho, los dos coinciden en que están enfocados en sus proyectos profesionales y en la crianza de sus hijas, quienes ya dan sus pasos en el mundo del espectáculo.

Recientemente Erik Rubín habló para el canal de YouTube “Lo escuché con Alan Morales”. Le preguntaron sobre si usaba app de citas para conocer pareja y aunque se ve que el ex Timbiriche está muy familiarizado con la tecnología, dijo que no sabe mucho cómo funciona el mecanismo.

“No fíjate que no te manejo la aplicación, ando muy bien, muy contento, muy pleno”, dijo Erik Rubín. Rápidamente habló de sus temas profesionales y dio una breve actualización al respecto. “Retomando el ejercicio, me tomé una semanita de vacaciones que me vinieron muy bien y ahora retomando con todo la chamba”, añadió según reseña de TV Notas.