Sian Chiong golpea la pared por enojo después de acusar a Mario Bezares de violencia

La reacción de Sian Chiong al festejo del team Mar tras la salida de Potro de ‘La Casa de los Famosos México’ fue golpear la pared de su habitación. Todo esto sucedió después de que el cubano acusara a Mario Bezares de ser una persona agresiva que responde de manera violenta.

En la tercera noche de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ los habitantes en lugar de un ‘posicionamiento’ llevaron a cabo un ‘sinceramiento’, en el que las celebridades expresaron abiertamente la razones por las que le gustaría que otro participante saliera del reality.

De esta manera, tras la pelea que sucedió en la noche del lunes 5 de agosto, Sian Chiong admitió que le gustaría ver a Mario Bezares fuera de la competencia: “Las cosas que me dijiste sí calaron en mí, hay frases que todavía no borro de mi mente, y considero que esa actitud que tuviste tan agresiva que México vio, creo que no es bueno dentro de la casa”.

Asimismo, sentenció que el apodado ‘Mayito’ es una persona que responde con agresividad: “Creo que eres una persona que al primer comentario reacciona de manera violenta”.

Sian Chiong le pega a la pared

Tras la eliminación de Potro de la competencia por los 4 millones de pesos que se llevará el ganador de LCDLFM, el team Mar festejó que todos sus integrantes se salvaron, cosa que le desagradó a los del cuarto Tierra.

Fue así que Sian Chiong reaccionó con un golpe a la pared, lo que generó burlas en redes sociales: “¿Por qué le dio una bitácora a la pared el ‘Ceniciento’?”, “¿Y ahí no está Ricardo para defender la pared?”, “Y Sian diciendo que Mario es violento” y “Reflejó su personalidad de ‘ira’ en Mayito cuando el Ceniciento se ve que es un tipo sumamente agresivo y manipulador, solo se hace el mustio”.