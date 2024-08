¿Acabó con su vida? Sujeto golpea joven en festival de Baja California

El pasado fin de semana, miles de personas acudieron al festival Baja Beach Fest realizado en el norte del país. Algunos asistentes esperaron, durante horas, la participación de artistas como ‘Rauw Alejandro’, ‘Peso Pluma’, ‘Fuerza Regida’ y ‘Chencho Corleone’. Las personas gozaron de tres días llenos de gran música, pero ¿Qué es lo que comenzó a popularizarse en redes sociales?

Desafortunadamente, el festival para mayores de edad se vio manchado por una pelea al interior del recinto, misma que presuntamente le quitó la vida a un joven. Durante el conflicto, que quedó documentado por uno de los presentes, se puede ver cómo un sujeto pateó el rostro de un joven en repetidas ocasiones. El afectado poco pudo hacer para evitar los golpes.

Pese a que varias mujeres intentaron alejar al agresor, este ya había provocado suficiente daño en su víctima, quien se presume que murió en el lugar de los hechos. Los internautas no pararon de difundir la grabación para poder localizar al presunto culpable: “autoridades del estado de Baja California están en la búsqueda de un sujeto, que ayer en la noche dio muerte a otro joven durante una pelea ocurrida en el festival de música Baja beach fest 2024″, se puede leer en diversas publicaciones de X.

Tras la popularización de los hechos, algunos medios locales aseguraron que la Fiscalía General del Estado de Baja California negó que la víctima perdiera la vida luego de la pelea: “De acuerdo a información oficial, el joven que fue golpeado fuertemente en la cabeza por un sujeto desconocido, ha sido identificado como Cristian de 21 años edad, originario de Nueva York, Estados Unidos”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma miles de reproducciones en diversas redes sociales como X, donde se pueden leer comentarios como “Por no controlar sus impulsos ahora pasará sus días en una prisión ahí que pensar antes de actuar toda decisión tiene consecuencias”, “Este fue el sujeto que lo golpeó”, “Lo innecesario que es poner el cartel del festival en la nota. Pero no conforme con la interacción del morbo del asesinato también agregan carnadita para que los ‘fans de Mozart’ atribuyan la violencia directamente al tipo de música” o “No se vale no poder medir tu enojo y llegues a tanto, que lo encuentren!!”.