Wendy Guevara fue víctima de discriminación en un antro de Polanco

En días recientes, Wendy Guevara compartió en un live la mala experiencia que vivió en un exclusivo antro de Polanco, donde sufrió de discriminación, ya que le negaron el acceso.

La influencer se encontraba en un coche junto a Paola Suárez y otros amigos mientras realizaba una transmisión en vivo y le contó lo que le pasó en el establecimiento nocturno de esa exclusiva zona de la Ciudad de México.

Al parecer, Wendy Guevara estaba acompañada de Nicola Porcella y otros amigos, quienes fueron testigos de cómo los guardias de la entrada no dejaron pasar a unas chicas que estaban delante de ellos, excusándose de que estaban vestidas de manera vulgar.

Wendy Guevara revela que Nicola Porcella saltó en su defensa

“Les dicen a las muchachas en frente de mí: ‘tú vienes muy vulgar, no puedes pasar’... Cuando yo llegué, no me dejaron pasar y Nicola explotó: ‘¿Cómo no vas a dejar entrar a Wendy?’”, relató Wendy Guevara.

En ese momento se armó un gran escándalo en la entrada del antro de Polanco y el gerente tuvo que bajar para comprobar lo que estaba pasando y cuando vio a la ganadora de “La Casa de los Famosos México” se disculpó con ella.

“Yo me peleé con el guardia feo, no podemos decir el nombre, pero está en Polanco”, contó Wendy Guevara admitiendo que sí se sintió muy feo que la discriminaran de esa forma, cuando ella solo quería pasar un buen rato con sus amigos.

Asimismo, la influencer compartió que el gerente se volvió a disculpar personalmente con ella, después de permitirle el acceso al antro. No obstante, en las redes se armó un debate sobre si era correcto que los establecimientos nocturnos discriminaran de esa manera a las personas.