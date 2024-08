Galilea Montijo le habría quitado la oportunidad a influencer de conducir ‘Hoy’: “Piensa que hay rivalidad”

Una amiga cercana de Dania Méndez confesó que la influencer cree que Galilea Montijo es la culpable de que no haya quedado como conductora fija en ‘Hoy’, pues habría pedido a los altos mandos que le quitaran la oportunidad de tener el puesto.

Fue a la revista TVnotas que una amiga de la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ señaló las trabas a las que se ha enfrentado Dania Méndez para trabajar en la misma televisora que Galilea Montijo: “Lleva varias semanas desconcertada. Me ha asegurado que la empresa le está cerrando las puertas de importantes proyectos por culpa de Galilea Montijo”.

“Piensa que hay rivalidad, esto desde que fue invitada por Andrea Rodríguez a participar en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’”, agregó la fuente, quien también aseguró que Dania piensa que ella debió ganar el reality, pues junto a su pareja Marco León fueron los más votados por el público.

Al avanzar tanto en la competencia de baile, productores de ‘Hoy’ la invitaron a conducir el programa, no obstante Galilea se habría opuesto: “La producción decidió que Dania fuera la conductora invitada ocasionalmente del matutino, como para premiarla. Sin embargo, Méndez cree que Gali tiene el poder de decisión”.

Todo esto porque la conductora no permitiría que una persona de su mismo lugar de origen triunfe en la televisora: “Además le metieron la idea de que Galilea nunca ha permitido que otra mujer de Jalisco sobresalga en la empresa. Según le comentaron que la productora del programa la quería como conductora fija en ‘Hoy’. Pero siente que Gali tuvo que ver con que no se quedara”.

De la misma manera reveló que Méndez estaba preparada para ingresar a LCDLFM, pero Galilea lo habría impedido: “Incluso Dania había sido considerada para ‘La Casa de los Famosos México 2′. Tanto, que ya estaba en negociaciones para la firma del contrato. Al final no se logró por una extraña razón y hasta ahora no se sabe el motivo. Piensa que todo es obra de Galilea”.

Aseguran que Galilea Montijo es “una trabajadora más”

El mismo medio tuvo una conversación con un miembro de la producción de ‘Hoy’ y respondió a la polémica: “No sé por qué se propaga ese rumor. No es verdad. Galilea no tiene voz ni voto para decidir quién se queda en el programa o en algún proyecto de la empresa. Las decisiones las tienen las productoras o los ejecutivos. Galilea es una trabajadora más. No le piden opinión”.