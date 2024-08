Filtran supuesta lista del orden de eliminación de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’

Usuarios de redes sociales filtraron una lista con el supuesto orden en el que los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ serán eliminados de la competencia por los 4 millones de pesos. Hasta el momento las tres primeras predicciones se han cumplido, lo que sugiere que esta lista podría ser real.

15 habitantes ingresaron al reality show ‘La Casa de los Famosos México’. Actualmente se está viviendo la cuarta semana del programa, por lo que tres celebridades ya fueron expulsadas de La Casa, quienes son Paola Durante, Shanik Berman y Potro.

El orden de eliminación de los habitantes de LCDLFM

Fue en redes sociales donde una imagen con el supuesto orden de eliminación del reality comenzó a circular. De esta manera se advierte que Mariana Echeverría será la cuarta celebridad eliminada del show y que la victoria se disputará entre Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

Según lo que se dice en internet, así se irán expulsando a los famosos de La Casa:

Paola Durante

Shanik Berman

Luis Caballero ‘Potro’

Mariana Echeverría

Sian Chiong

Agustín Fernández

Sabine Moussier

Ricardo Peralta

Adrián Marcelo

Gomita

Mario Bezares

Arath de la Torre

Gala Montes

Final disputada entre Briggitte Bozzo y Karime Pindter

Usuarios de TikTok dejaron su opinión y demostraron su incredulidad al respecto: “El año pasado también habían filtrado una supuesta lista y al final fue mentira”, “Si el próximo domingo sale Mariana creo en la lista” y “No creo que Gomita llegue tan lejos”.

No obstante, hubo quienes admitieron que el listado fue de su agrado: “Amaría esa lista”, “Ojalá, porque siempre sacan listas así y nos terminan desilusionado”, “Ojalá y sea real” y “Si es real entonces voy a estar muy feliz la próxima semana”.

Aún así, los comentarios que predominaron fueron los referentes a Adrián Marcelo, pues los internautas aseguraron no poder soportarlo tanto tiempo: “¿Entonces vamos a tener que soportar 6 semanas más a Adrián Marcelo?”, “Si es real ya no veré La Casa hasta la expulsión de Adrián Marcelo porque no lo soporto” y “Demasiado tiempo para esperar la salida de Adrián”.