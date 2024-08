LCDLFMx: Ricardo Peralta confiesa que admira a Adrián Marcelo y los televidentes lo estallan en las redes sociales

Ricardo Peralta quedó en el medio de una discusión de redes sociales sobre la imagen de Adrián Marcelo, en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. El también influencer de las redes sociales fue criticado por haber expresado su admiración por el presentador de SN Serio, durante una ronda de charlas de los habitantes del reality show de Televisa.

En un video publicado por la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México en Instagram, aparece Ricardo Peralta lanzando flores a Adrián Marcelo como persona. La producción del programa también fue atacada por este posteo, ya que acusan que estarían en un juego de lavado de imagen del presentador, después de sus comportamientos agresivos contra Gala Montes y Arath de la Torre.

“De la persona que más he aprendido y alguien que he admirado muchísimo tiempo es Adrián Marcelo. Yo te lo he dicho, me encanta estar en una casa contigo porque estás loco y eres exactamente igual a la persona que veía yo en las redes sociales y me encanta saber que -y que lo sepa la gente- sí pues eres una persona fuerte con tus convicciones y tus pensamientos. Pero al mismo tiempo tienes un corazón inmenso. Eres lo máximo como persona y ser humano”, dijo Ricardo Peralta.

“Hahahah Dios ¿Qué le pasa a Ricardo? Sáquenlo ya”, “Fuera Ricardo”, “Se me cayó de un pedestal, que lástima que Ricardo caiga en esto”, “Caray viven en un multiverso”, “¿A quién quieren engañar? Ricardo y Adrián sólo se han dedicado a querer dañar gente. No está bien, pero el karma llega solito, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales de La Casa de los Famosos México.