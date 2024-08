Manolo Caro finaliza ‘Serpientes y escaleras’ en Guadalajara: habla de sus musas y nuevos proyectos

Manolo Caro termina esta semana el rodaje de la serie Serpientes y escaleras que se filmó en su totalidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con más de 30 locaciones que formaron parte de la historia. Es el propio director tapatío que hace un recuento en la recta final.

“Sí, ya se acabó el rodaje. Bueno, estamos en el día final. Muy contento, la verdad, feliz de haber filmado en Guadalajara, porque Fiesta en la madriguera la hice acá, pero este rollo de que todo sucedía en la hacienda, entonces realmente no convivimos con la ciudad. Esta es una película que me enorgullece mucho haberla hecho aquí, por otras razones, pero este es mi primer proyecto (Serpientes y escaleras) como en las calles de Guadalajara, retratando la ciudad, retratando el día a día de la sociedad y dónde se mueve. Hicimos un retrato muy auténtico y moderno. La ciudad se presta muchísimo, está más verde que nunca. Fue una joda el rollo de las lluvias, llovió demasiado, qué año para llover, por un lado agradezco, pero por otro lado lo hizo muy complejo. Creo que todo el elenco y todo el equipo técnico también muy contento de haber conocido otro aspecto de la ciudad y descentralizar también”, explicó el cineasta.

Manolo Caro en entrevista con Publimetro en la parte final del rodaje de Serpientes y escaleras (Foto: Gabriela Acosta)

Manolo Caro recordó que hace más de dos décadas, optó por salir de la ciudad para buscar su sueño, pero agradeció reencontrarse con sus raíces.

“Disfruté muchísimo el centro histórico, grabar en Palacio de Gobierno, eso me encantó y me volvió loco. Me pareció súper atractivo como retratar desde los murales, los edificios históricos y las calles. Puede sonar como cliché, porque evidentemente es lo que se ve más bonito, pero creo que también te da una sensación como de orgullo cuando estás en un lugar como el Centro Histórico. Me salí de esta ciudad hace 23 años, entonces no me tocó nada de este apogeo. Ahora todos los bares, todos los lugares para comer, todos estos sitios son maravillosos vivirlos y grabarlos fue increíble”, detalló.

Manolo Caro en entrevista con Publimetro en la parte final del rodaje de Serpientes y escaleras (Foto: Gabriela Acosta)

El creador de historias afirmó que a pesar de vivir en Barcelona, no pierde los lazos con México.

“Venía a hacer mucho trabajo fuera. Ahora, me regreso a España a seguir trabajando, pero estoy en un momento de mucha satisfacción de venir a mi país, de sentirme cerca de la industria, de sentirme querido y escuchado. La conexión con el público mexicano no se pierde, al final al vivir pues ya cinco años en España, si hay una cosas que pareciera que ya no estoy en México, pero sí estoy. Entonces con muchísimas ganas de volver a tocar mucho México, tanto en las historias como en presencia en eventos, en cosas culturales, acercarme a grandes amigos que están haciendo cosas increíbles. Este fin de semana estuvimos Isaac y yo aquí en Guadalajara planeando a ver qué nos inventamos para el próximo año juntos. Muchas ganas también de regresar al teatro”, adelantó Manolo Caro.

Manolo Caro en entrevista con Publimetro en la parte final del rodaje de Serpientes y escaleras (Foto: Cecilia Suárez)

Manolo Caro en entrevista con Publimetro en la parte final del rodaje de Serpientes y escaleras (Foto: Cecilia Suárez)

Afirmó que si Serpientes y escaleras tiene éxito, regresará a filmar la segunda temporada a Guadalajara.

Manolo Caro no pecó de humildad al reconocer el estatus que tiene en la industria del entretenimiento, “me lo creo, si la verdad; más que me lo creo, lo disfruto. Nadie me ha regalado nada, le he insistido en que las cosas sucedan, he tenido éxitos y he tenido fracasos. Lo que no me creo es pensar que las cosas ya se dan por hecho; sigo picando piedra, haciendo proyectos un poco más ambiciosos, haciendo cosas que se van a volver más complejas por el momento en el que estoy.”

“¿Es que está muy chistoso lo que estamos hablando, porque justo alguien querido vino al set a visitarme y me dijo: ‘qué es esta cantidad de gente y este despliegue?’. N nunca me di cuenta en qué momento llega esto a mi vida, pero es parte de estar trabajando, de crecer y de que los temas se vuelven más ambiciosos y las vocaciones se vuelven más ambiciosas; los actores se vuelven con más de renombre, entonces necesitan más manos para echarlos a andar. La maquinaria ha crecido muchísimo, eso sí lo disfruto”. — Manolo Caro

¿Al rescate de las musas?

Serpientes y escaleras va por su último día de rodaje, una serie protagonizada por Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Martiño Rivas, Marimar Vega, Michelle Rodríguez, Benny Emmanuel, Loreto Peralta, Alfredo Gatica, Germán Bracco, Gerardo Trejoluna y Luis Felipe Tovar, y Margarita Gralia.

“Después hay una cosa bien rara con la prensa, de que sienten que tengo esta obsesión como de vivir o rescatar carreras, pero no es eso” — Manolo Caro

“Recuerdo a Margarita, recuerdo su forma de hacer televisión y sus personajes con una fuerza femenina, con una presencia, ¿no? Después hay una cosa bien rara con la prensa, de que sienten que tengo esta obsesión como de vivir o rescatar carreras, pero no es eso. Creo que es más un rollo como de admiración, más que una asignatura pendiente. Recuerdo la televisión de mi infancia y esos personajes me vuelven locos. O sea, es como si, te digo, si existiera, si viviera hoy en día Katy Jurado, estaría loco por trabajar con una actriz como ella. Y Margarita tenía esta cosa que me encantaba, que es una fuerza de la naturaleza espectacular, una presencia, un porte y una elegancia, y el personaje le venía perfecto”, agregó.

Margarita Gralia, la nueva musa de Manolo Caro en Serpientes y escaleras (Foto: Gabriela Acosta / Cortesía)

Relató que desconocía que Margarita Gralia estuviera retirada, “lo hablé con ella, no nos conocíamos. Yo tampoco sabía que ella estaba retirada. Entre que no vivo ya acá y que de repente me pierdo de muchas cosas que se hacen en la televisión mexicana, pensé que estaba trabajando. Cuando le hablé y me dijo ‘yo llevo muchos años retirada y no sé si quiero volver, mándamelo’, que le haya gustado y aceptado me enorgullece muchísimo. La pasamos muy bien. Ella se conocía muy bien con Juan Pablo Medina, se conocía muy bien con Cecilia Suárez; con Marimar creo que no se conocían tanto, pero trabajó muchísimo con su papá, entonces había mucha conexión”.

Contenidos sobre narcotráfico

El director de la serie La casa de las flores (2018, 2019 y 2020) y de la cinta Perfectos desconocidos (2018), entre otras, afirmó que con Fiesta en la madriguera quiso serle fiel a su idea de involucrarse en proyectos relacionados al narcotráfico para no hacer apología de la violencia, pero la historia de Villalobos lo convenció porque toca la paternidad y cómo encontrar tu identidad.

“Tuve una infancia muy difícil en Guadalajara muy marcado por la violencia que trae el narcotráfico y había dicho que no, así como dije no trabajar con niños, pero siempre ha sido desde una línea muy clara y más enfocada a la repercusion en la familia”, finalizó

