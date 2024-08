¿Por qué Gomita dejó de seguir a Wendy Guevara en redes sociales?, esto dijo la madre de la joven

Recientemente, la famosa influencer Wendy Guevara compartió con sus seguidores en Instagram que Araceli Ordaz, conocida como Gomita, dejó de seguirla en las redes sociales. Este hecho se produjo después de que la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, criticara a la joven durante el reality show, afirmando que “decepcionó a todo México”.

En respuesta a esto, la persona encargada de gestionar las redes sociales de Ordaz, tomó la decisión de dejar de seguirla. Es importante destacar que cada participante del programa confió en alguien cercado para administrar sus cuentas, y en este caso, parecer que quien maneja las redes de Gomita está actuando con firmeza en defensa de la famosa.

Guevara, quien es conocida por su tono sarcástico, respondió: “Me estoy muriendo en vida, me siento muy mal, porque la que maneja las redes de Gomita me dejó de seguir. Qué será de mi vida, ya no voy a comer, ni siquiera voy a poder hacer mis necesidades, ¡ay, no!”.

Mamá de Gomita rompe silencio y habla sobre Wendy Guevara

En una reciente entrevista con la estación de radio ‘La Mejor’, la madre de Gomita, la señora Elizabeth Campos, decidió romper silencio para hablar un poco sobre el tema entre Wendy Guevara. Durante la conversación que fue tomada por el equipo encargado de gestionar las redes sociales de su hija, afirmando que todo la tomó de sorpresa.

“Fíjate que ella dejó un equipo de gente justo ayer, yo estaba en una entrevista y me dice ‘oiga señora usted que opina que (dejaron de seguir a Wendy)’, no pues no o sea me agarra de sorpresa”, dijo.

Asimismo, dijo que habló con la persona encargada de las redes sociales de la influencer, quien se disculpó por la situación.

“Le escribo a este chico (quien lleva sus redes) y me dice discúlpame señora, perdóname, la verdad me enganché… Dije no te preocupes, ya no se puede hacer nada cuando mi hija salga, pues (que lo arregle), pero te pido de favor que dejes las cosas tal cual las dejó”.

Para concluir, la señora aclaró que no tiene nada en contra de Wendy Guevara y que espera que todo se solucione de la mejor manera.

“Sí, la verdad sí se enganchó… No sé si está bien o mal porque, o sea, no se pueden enganchar en comentarios”, señaló.