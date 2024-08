Alessandra Rosaldo estaría encantada que Victoria Ruffo en el reality de los Derbez

Hace días, Victoria Ruffo habló sobre la posibilidad de estar en el reality “De viaje con los Derbez” ahora que hizo las paces con su ex y Alessandra Rosaldo aseguró que estaría encantada de que eso llegase a pasar.

Como bien sabemos, la actriz y Eugenio Derbez estuvieron peleados durante muchos años, pero tras la llegada de su nieta Tessa, parece ser que finalmente están listos para dejar atrás el pasado y convivir como familia.

Por ese motivo, Victoria Ruffo bromeó diciendo que hasta estaba pensando en participar en “De viaje con los Derbez”, ya que hizo las paces con Eugenio Derbez.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre la posibilidad de que Victoria Ruffo se vaya de vacaciones con ellos?

“Me parece perfecto, ¡estaría padrísimo! Vámonos de vacaciones en Navidad, Año Nuevo y con los Derbez, a todo. No tenía por qué ser de otra forma”, fue lo que contestó Alessandra Rosaldo a los reporteros, quienes quisieron saber su opinión sobre que Victoria Ruffo forme parte del reality “De viaje con los Derbez”.

Y agregó: “Siempre hemos sido una familia muy unida, tanto José Eduardo con el lado de su mamá como nuestro lado y nada más faltaba juntarnos todos y pues ya, ya se dio”.

Alessandra Rosaldo no sabe si en algún momento llegará a ser amiga de Victoria Ruffo, pero últimamente han convivido y se han llevado bien, por tanto, solo el tiempo lo dirá.

La prensa también le preguntó a la esposa de Eugenio Derbez si su hija Aitana se ha llegado a poner celosa de Tessa, porque la hija de José Eugenio Derbez ahora es la más pequeña y la nueva consentida de la familia.

“Para ella no es nuevo, no es nada nuevo, ella fue tía a los tres años, entonces ya ahorita ser tía de Tessa también es padrísimo y le emociona mucho, pero pues no es la novedad. Ella es muy maternal, entonces para ella tener a la bebé en sus brazos es lo máximo que le puede pasar”, aclaró Alessandra Rosaldo.