Andrea Legarreta desmiente a Mariana Echeverría y lamenta su comportamiento dentro de LCDLFM2

El comportamiento de Mariana Echeverría ha dejado mucho que desear en “La Casa de los Famosos México 2″ y ahora Andrea Legarreta ha tenido que desmentir la nueva metida de pata de la actriz.

La participante del reality show estuvo hablando con sus compañeros del cuarto tierra sobre el comportamiento de Arath de la Torre y dijo que él era así siempre, por eso nadie no lo soportaba en el programa “Hoy”.

“A ver, aguántalo 10 años de programa... No, está aislado porque nadie lo quiere. Por eso está solo porque no puede convivir. No lo soportan”, fue lo que dijo Mariana Echeverría entre murmullos.

Andrea Legarreta sale en defensa de Arath, mientras que Paul Stanley apoya a Mariana

“Que digan misa... Años de conocerte y quererte, amigo. Te adoro y deseo lo mejor para ti y tu hermosa familia. Vamos, Arath, #TeamMar”, fue lo que escribió Andrea Legarreta sobre una imagen de ella junto a Arath de la Torre cuando eran más jóvenes y que publicó en las historias de su Instagram.

Por lo que desmiente las declaraciones emitidas por Mariana Echeverría en “La Casa de los Famosos México 2″ recientemente y para sorpresa de muchos, otro conductor del programa “Hoy” decidió ponerse de su parte.

Paul Stanley, quien también ha externado su apoyo a Arath de la Torre, decidió comentar algo en X (Twitter) a favor de la actriz, porque son amigos desde hace tiempo y un usuario le cuestionó eso.

“Es mi amiga idiot y la quiero, aunque la cag** ahí estamos los amigos ALV es un juego No decían?”, replicó el conductor para después contestarle a otro: “Nunca, lee bien, es mi amiga y aunque la cag** estoy con ella moralmente, no con su forma de hacer las cosas”.