Con mucha nostalgia y el mismo espíritu aterrador, Beetlejuice aterriza en México

La secuela de Beetlejuice está a unos días de llegar a las salas de cine, en lo que promete ser todo un éxito de taquilla, y es que esta cinta tiene varios ingredientes para convertirse en un fenómeno. Tim Burton vuelve a estar al mando, regresa el elenco original y se agregaron nuevos talentos. Antes de llegar a la pantalla grande, el cineasta visitó nuestro país para hablar de su nueva producción.

Tim Burton feliz en su visita a la Ciudad de México, previo a la conferencia de prensa Tim Burton feliz en su visita a la Ciudad de México, previo a la conferencia de prensa (Nicolás Corte)

“Esta película en particular, creo que no tiene ningún parámetro, sabía exactamente lo que teníamos, todo siempre fue muy claro en realidad. Así que tenía la libertad de estar dentro de los límites de Beetlejuice. Fue un trabajo interno y verdaderamente creo que, y estoy seguro, de que si miro hacia atrás, hay un montón de crecimiento”, dijo Burton en conferencia de prensa, sobre el largometraje.

Pero Tim no llegó solo, lo acompañaron Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Theroux y Monica Bellucci.

“Regresar al set con Beetlejuice fue más difícil de lo que esperaba. Estaba un poco más nervioso de lo que realmente pensé que estaría. Al final del día, es quizás mi cosa favorita de todas las que he hecho en el cine, quiero decir, siempre es difícil cuando la gente te pregunta cuál es tu trabajo favorito, realmente no puedo responder a eso, pero es algo que ya se me metió en la cabeza. Diría que si tuviera que simplemente filmar algo, esto podría ser. Lo hice de nuevo porque me importaba mucho. Estaba nervioso por intentarlo, pero cuando me lo propusieron, no lo descarté en absoluto. La nostalgia es algo graciosa porque nunca la he entendido, francamente, pero luego, no sé qué pasó y me pegó duro, porque ahora puedo sentir una nostalgia extraña por muchas cosas y nunca lo vi venir. Quiero decir, lo sentí cuando fui parte del elenco, hay gente con la que trabajé antes, gente nueva, pero se sintió como una reunión familiar extraña o una boda extraña o una película extraña”, explicó Keaton, quien regresa como Beetlejuice 36 años después.

Monica Bellucci es una de las caras nuevas en la historia, ella da vida a Delores, esposa de Beetlejuice. “Me siento realmente honrada de ser parte de esto, entrar en el mundo de Tim fue tan hermoso, poético y mágico. En las películas de Tim, siempre hay temas profundos, aunque sea una comedia oscura, pero sigue siendo una comedia en algún lugar. Pero siempre hay temas de consejos como la vida, la muerte, el amor, hay situaciones aterradoras, impredecibles e impactantes al mismo tiempo, incluso situaciones llenas de emoción. Sabe crear y hacer cosas diferentes. Delores me inspira porque es una mujer llena de cicatrices, pero es una versión completamente exagerada, casi descabellada”, compartió la actriz.

Monica Bellucci es una de las caras nuevas en la historia, ella da vida a Delores Monica Bellucci es una de las caras nuevas en la historia, ella da vida a Delores (Nicolás Corte)

Este secuela no solo le apuesta a la nostalgia, también a las nuevas generaciones con la presencia de Jenna Ortega, quien interpreta a Astrid Deetz, hija de Lydia, personaje de Winona Ryder.

“Lydia es un personaje tan querido, que al estar relacionada con ella, de alguna manera hay una presión natural. Pero para mí, fue agradable, porque creo que Astrid fue escrita hermosamente y, en realidad, es muy fácil ver de dónde viene. Está un poco avergonzada por el éxito y la fama de su madre, y extraña a su padre. Pero para mí, fue solo mirar más a fondo y luego, obviamente, vincularme con Winona tanto como fuera posible, asegurarme de que tuviéramos una buena química, lo cual fue muy fácil con ella, simplemente encajamos de forma natural. Fue como al tercer día de filmación, que Winona y yo nos sentamos y tuvimos tiempo de tener una conversación real”.

Ortega también compartió que no trata de generarse expectativas, “trato de no pensar en eso, porque colapsaría. Estoy tan agradecida de ser parte de esto e hice mi mejor esfuerzo para asegurarme de hacer bien mi tarea, lo cual fue fácil. Tienes un equipo increíble, trabajas para ti y creas algo como esto, quiero decir, si algo es realmente emocionante es ver lo emocionadas que se ponen otras personas al respecto, lo comprometidas que están y cómo una película tan extraña ha conmovido a tanta gente. Lo que más preocupa es asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, pero lo más tonto y exagerado posible”.

Jenna Ortega interpreta a Astrid Deetz, hija de Lydia, personaje de Winona Ryder. Jenna Ortega interpreta a Astrid Deetz, hija de Lydia, personaje de Winona Ryder. (Nicolás Corte)

Justin Theroux interpreta Rory, otro de los personajes nuevos de Beetlejuice. “Una de mis cosas favoritas fue interpretar de manera cómica, superficial y un poco estúpida, a alguien no muy brillante, que además tiene un componente emocional que me pareció muy gracioso. Luego tenemos la parte de la nostalgia, de ser un nuevo miembro del elenco, y al mismo tiempo ser un gran fanático de la película original. Francamente, el guion es increíble, y todo el mundo cooperó con algo y eso fue hermoso para mí, fue como tener el espíritu de la primera, había mucha improvisación. La energía fue fantástica y eso lo hizo divertido, y supongo que se podría decir un poco nostálgico”.

El debate de la tecnología

Michael Keaton y Tim Burton fueron contundentes al hablar sobre las imágenes generada por computadora, conocida como CGI en la realización de Beetlejuice 2. Ambos explicaron que querían que el filme fueron lo más apegado a la primera historia.

“Pasamos por el proceso de hacer todo práctico e incluso cuando no lo hicimos, en realidad no fue CG1, solo hicimos algo a la antigua usanza, así que realmente no hicimos nada que no hiciéramos en la primera parte. Era importante para el espíritu de la película que todos entraran, lo sintieran y lo hicieran más emotivo, lo hizo más personal y divertido. Quise hacerla simplemente sintiendo a los personajes, preferí tratarlo como si fuera algo emocional. Ni siquiera vi la primera cinta al estar haciendo esta, sólo la hice sintiendo a los personajes y las personas”, explicó Burton.

A lo que Keaton agregó, “estaba muy interesado en hacerlo de nuevo. Hubo esas conversaciones. La constante fue no usar demasiada tecnología y Tim me dijo que no me preocupara. Siempre hubo un acuerdo si alguna vez hacíamos esta historia de nuevo. Tenía que ser hecho a mano, porque no creo que la gente lo entendiera conscientemente cuando lo vieron por primera vez, es parte de lo que atrajo al público a ver esta película. Para mí hacerlo así, como actor, es más divertido, tirar algo con el hilo de pescar o como si un gato me estuviera agarrando, es como ser un niño. Creo que todos lo disfrutarán”.

¿Cuándo se estrena Beetlejuice, Beetlejuice?

5 septiembre es el estreno mundial, aunque el 28 agosto, la cinta inaugurará el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Elenco

Michael Keaton es Betelgeuse (Beetlejuice)

Winona Ryder es Lydia Deetz

Catherine O’Hara es Delia Deetz

Jenna Ortega es Astrid Deetz

Justin Theroux es Rory

Monica Bellucci es Delores

Willem Dafoe es Wolf Jackson,

Burn Gorman es Winter River.

¿Qué veremos en Beetlejuice, Beetlejuice?

Treinta y seis años después de los sucesos ocurridos en la primera entrega, sucede una tragedia familiar inesperada, la familia Deetz regresa a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su hija, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.