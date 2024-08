Esposa de Potro Caballero quiere que Karime gane LCDLFM2 y así reaccionó el exAcaShore

Potro Caballero y su esposa concedieron una entrevista para hablar de “La Casa de los Famosos México 2″ y así compartir las experiencias del exAcaShore con la perspectiva desde afuera del juego.

Pablo Chagra fue quien entrevistó a la pareja para las redes oficiales del reality show de Televisa y ViX, y en un punto les preguntó a quién veían en la final o quién querían que ganara.

Fernanda de la Mora, esposa de Luis Potro Caballero, sorprendió al responder que ella quiere que Karime Pindter se lleve la victoria en esta segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Potro Caballero no se esperaba que su esposa fuera team mar

“Aunque a lo mejor van a decir ‘que sí, que no creen’, la neta Karime se merece ganar, lo está haciendo muy bien, está manejando su bandera perfectamente bien”, le contestó Fernanda de la Mora a Pablo Chagra.

El rostro de Luis Potro Caballero no pudo ocultar su sorpresa, porque él y su excompañera de “Acapulco Shore” no acabaron su relación en buenos términos, y a pesar de que en “La Casa de los Famosos México 2″ se dieron una tregua, no llegaron a hacer las paces del todo.

Sin embargo, desde antes de que su esposo fuera eliminado del reality show, Fernanda de la Mora sorprendió al público por ser verdaderamente ecuánime en su opinión al juego y ha dejado en claro que no le gusta el cuarto tierra.

Asimismo, dijo que Karime Pindter era la que hacía que el cuarto mar fuera divertido, pues ella los incentivaba a hacer los retos y juegos. Mientras que su segunda opción para que gane la “La Casa de los Famosos México 2″ es Arath de la Torre.

“También Arath lo está haciendo bien (…) pero yo creo que Arath y Karime”, declaró Fernanda de la Mora y quien no cree que debe ganar es Gomita, por las incongruencias que ha mostrado en toda la competencia, se hace la dolida, pero le gusta hablar mal de los demás.