Fernando Carrillo tomó drástica decisión en redes sociales tras enfrentamientos con Lili Estefan

Fernando Carrillo: Actor de telenovelas y ex marido de Catherine Fulop.

Fernando Carrillo ha decidido hacer una pausa en las redes sociales tras enfrentarse a intensas críticas por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro. La decisión llega en un momento de creciente controversia y presión mediática, exacerbada por enfrentamientos con figuras como Lili Estefan.

En un video publicado en Instagram, Carrillo anunció su retiro temporal de las redes sociales. El actor explicó que se tomará unas semanas de vacaciones para pasar tiempo con su hijo Milo, buscando así desconectarse del tumulto mediático que lo ha rodeado. En el mensaje, Carrillo expresó:

“Mi amada Venezuela, mi amada audiencia mundial en más de 120 países alrededor del mundo, con esta me despido, me voy, me voy unas semanas de vacaciones, con mi amado hijo Milo a pasar todo el tiempo juntos”, comentó al principio del material audiovisual.

Y siguió explicando: “No quería despedirme sin antes expresarle a mi querido Enrique Santos, Lili Estefan, a Laura Bozzo, a los amigos de People, Armando Correa, a todo este imperio comunicacional que se ha venido contra mí, contra Fer, en un ataque sin precedentes a un artista venezolano que tiene una convicción ideológica que ustedes ninguno respeta”.

“A mí eso me hace pensar en quién quiere ejercer la dictadura, yo, que los dejo ser libremente y los quiero, ¿o ustedes que me ofendan y llaman a que me dejen de seguir?”.

“Yo creo en Dios y no los juzgo”, concluyó.

Contexto del apoyo a Nicolás Maduro

La controversia en torno a Carrillo surgió después de que el actor manifestara su apoyo público a Nicolás Maduro en un momento crítico para Venezuela, que atraviesa una crisis humanitaria y económica.

Su respaldo a Maduro ha sido ampliamente criticado por artistas y figuras públicas que argumentan que Carrillo ignora la realidad y las dificultades que enfrenta el país sudamericano.

La decisión de Carrillo de retirarse temporalmente de las redes sociales busca proporcionar un respiro en medio de esta tormenta mediática y permitirle centrarse en su vida personal.