Karina Torres ingresaría a LCDLFM2 para contrarrestar a Adrián Marcelo y el cuarto tierra

El actuar de Adrián Marcelo dentro de “La Casa de los Famosos México 2″ ha sido tan malo, que incluso la Secretaría de Mujeres ha solicitado su expulsión, por ese motivo, la producción quiere meter a Karina Torres en el programa para contrarrestar todo lo negativo que ha hecho el conductor y comediante.

Así lo expuso el periodista Michelle Rubalcava en su canal de YouTube, en el que detalla que esa sería la carta de Televisa para poder sacar a Adrián Marcelo de LCDLFM2, pues el público había pedido que metieran a la influencer mucho antes de que empezara el programa.

El comediante regiomontano y el resto del cuarto tierra han generado tantas controversias por sus comentarios que muchas marcas han decidido retirar su patrocinio a “La Casa de los Famosos México 2″, lo que está perjudicando a la televisora.

¿Karina Torre quiere entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2′?

“En una de esas les vale gorro el contrato con Adrián Marcelo, supuesto contrato, y hay que meter a alguien de emergencia. Dicen que es Karina Torres la que entra, o no sé si es como para darle más vuelta a ‘La Casa’, pero entra Karina Torres ya confirmado. No sabemos que de panelista o de habitante, quién sabe, pero que Karina Torres ya se prepara para entrar al reality”, compartió Michelle Rubalcava.

En vista de que varios patrocinadores han amenazado con retirar sus productos de “La Casa de los Famosos México 2″ y que algunos ya lo han hecho, la producción usaría la popularidad de Karina Torres en las redes sociales, para mantener el público contento y de ese modo conservar los patrocinios.

No obstante, la influencer que forma parte del clan de Las Perdidas, ha dicho antes que se alegraba de no haber ingresado en la segunda temporada de este show, por lo tóxico que se ha tornado y que no le gustaría entrar a mitad de competencia.

Aunque vale la pena destacar que Michelle Rubalcava dijo que también podrían tener a Karina Torres como panelista, aunque puede que la incluyan más en las pre y post galas de “La Casa de los Famosos México 2″ junto con Wendy Guevara.