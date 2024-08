Policía que filmó video con Luna Bella revela futuros proyectos en LCDLF, ‘Hoy’ y con Juan Osorio

Hace unos meses, un video de Luna Bella en el que mantiene relaciones sexuales con dos hombres en un vagón del Metro de la CDMX se volvió viral. Internautas solicitaron un castigo para los participantes de dicho filme; no obstante Señor Indomable, el policía involucrado, ahora recibe oportunidades laborales en producciones como LCDLFM, ‘Hoy’ y ‘Aventurera’.

Según lo que se compartió en un comunicado emitido por la misma institución, Jorge Luis López Villegas fue suspendido de su puesto como policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) después de haber participado en actos sexuales dentro de un vagón del Metro de la CDMX con la creadora de contenido para adultos Luna Bella.

Aunque internautas exigieron una sanción para los involucrados, el apodado ‘Señor Indomable’ confesó estar recibiendo oportunidades para iniciar su carrera en la industria del entretenimiento.

Señor Indomable da detalles sobre futuros proyectos

El servidor público afirmó que su fama “sigue creciendo poco a poco”, y frente a los micrófonos del canal de Youtube ‘Lo escuché… con Alan Morales’ reveló que ha recibido invitaciones para comenzar su trayectoria en el mundo del espectáculo:

“Hoy tuve una invitación de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, también ya me buscó Juan Osorio para interpretar un personaje, también de ‘La Casa de los Famosos’ y vamos a ver qué pasa, la neta me siento muy contento”.

Respecto al escándalo por el video viral con Luna Bella, señaló: “Con la polémica me habían dado un giro a mi vida, entonces ahora sí que me tuve que salir a afrontar las consecuencias y pues aquí estoy. Yo creo que quien enfrente las consecuencias tiene una gratificación”.

También sentenció que nunca fue suspendido de su cargo como policía y que incluso está próximo a regresar a trabajar, no obstante en caso de que le vaya bien en sus nuevos proyectos abandonará definitivamente la SSC: “Si ya regreso voy a pedir un permiso por seis meses que te lo autoriza la Secretaría, sin goce de sueldo, y si me va bien de este lado, esperemos que sí, ya definitivamente me doy de baja de la policía”.

Admitió no tener contacto con Luna Bella y que Juan Osorio le ofreció un papel en ‘Aventurera’. Sobre LCDLF confesó no tener detalles aún, pero afirma que si entra a la edición actual de México, será para poner orden: “Ahorita con lo que está pasando con lo de Adrián Marcelo y todo eso, pues voy a entrar a poner un órden ahí”.

Para finalizar apuntó que se alejará de la creación de contenido para adultos para enfocarse en su carrera: “Desde que pasó eso ya no he hecho videos más los que tenía ya grabados, me voy a retirar un poco de eso y me voy a dedicar, siempre me ha gustado la actuación, yo creo que inicié por la industria al revés, porque inicié solo, pero si acá ven un potencial mejor, pues lo voy a desenvolver mejor con los expertos, con los que saben, y yo siento que tengo una capacidad más allá de crear contenido”.