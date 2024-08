¿Cuál es la relación de Potro y Consuelo Duval?

Luis Caballero, mejor conocido como ‘Potro’, lleva una relación muy cercana con Consuelo Duval, por lo que seguidores de ambos se han preguntado qué tipo de conexión tienen. En una entrevista con Pablo Chagra, ambos aclararon qué es lo que los une.

Antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’, una de las personas que demostró más apoyo para Potro fue Consuelo Duval, lo que generó dudas entre la audiencia, pues muchos internautas no estaban conscientes de que fueran tan cercanos.

Fue así, como en una entrevista con el creador de contenido Pablo Chagra, Potro confesó: “Tenemos una relación desde hace muchos años, es mi tía”.

Consuelo Duval es tía de Potro

El nombre real de Potro es Luis Caballero Dussauge; y en la entrevista anteriormente mencionada, Consuelo confesó que tuvo que cambiar su apellido por las dificultades que le podría representar en su carrera: “Hay un apellido ahí, Dussauge que es mi apellido real. Cuando empezaba mi carrera me sugirieron cambiarlo porque era difícil de pronunciar y difícil de escribir, entonces elegí el Duval”

Asimismo, el exparticipante de ‘Acapulco Shore’ admitió lo mucho que aprecia y admira a su tía: “Algo que me encanta es la relación que tiene con sus hijos y con todos los sobrinos. Creo que es súper cariñosa, es muy chistosa; o sea, así como la ven es en la vida real. Yo la quiero mucho y la admiro, se lo he dicho durante muchos años y me encanta que haya aceptado venir como a mí amadrinamiento”.

Potro concluyó confirmando la calidad humana de la actriz: “Es una extraordinaria mujer, es un gran ejemplo, una gran mamá, una gran tía, pero sobre todo un gran ser humano”.

¿Qué dijo el hijo de Consuelo Duval de la salida de Potro de LCDLFM?

El hijo de Consuelo Duval, es decir, el primo de Potro, habló con el medio de Eden Dorantes acerca de la salida del influencer de LCDLFM: “Creo que todo pasa por algo y al final del día mi primo va a llegar con una energía bonita. Lo espera su familia y lo abrazo desde aquí, lo admiro, siempre lo he querido mucho”.