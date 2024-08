Sam Smith habla de su colaboración con Aitana en nueva versión de “Like I Can”

Como parte de la celebración de una década del lanzamiento de su debut multiplatino ‘In the Lonely Hour’, Sam Smith quería crear una versión especial del éxito de su álbum introductorio para dedicársela a sus fans españoles, por lo cual eligió a Aitana para una colaboración de la nueva versión de “Like I Can”.

Al hablar sobre la colaboración, Sam dijo: “Siempre he estado enamorado de la dedicación que me han mostrado mis fans españoles, y quería hacer una nueva versión de ‘Like I Can’ para los fans de habla hispana de todo el mundo. Tanto Aitana como yo nos presentamos en el mismo festival este año en México, y aunque no pude ver su presentación, me enteré de todo y me puse en contacto con ella para ver si estaría interesada en participar en el proyecto”.

Sam Smith fusiona su talento con Aitana para nueva versión de “Like I Can” (Foto: Cortesía)

Aitana ha asegurado que “colaborar con Sam ha sido un verdadero sueño hecho realidad. Poder colaborar y aportar mi granito de arena a un proyecto tan bonito y especial como este ha sido muy especial y estoy muy agradecida por ello”.

Lanzado en 2014, ‘In the Lonely Hour’ fue el debut de Sam en la industria de la música y el primero de muchos hitos increíbles y éxitos mundiales que lograrían a lo largo de su destacada carrera. El álbum ganador del premio Grammy, ahora 6 veces certificado platino por la RIAA, se convirtió en el álbum debut más vendido de la década.

El álbum incluye los grandes éxitos “Stay With Me”, “I’m Not the Only One”, “Lay Me Down”, “Money On My Mind” y “Like I Can” con certificación de Platino.

Sam también es el anfitrión de ‘The Pink House’, una nueva marca general que ha creado, inspirada en el hogar en el que creció. Bajo el techo de ‘The Pink House’, está en proceso de construir una fundación benéfica destinada a brindar apoyo a las personas dentro de la comunidad LGBT+.

Además de esto, ha lanzado varios episodios de su podcast, donde en cada uno escuchamos a Sam mientras se sientan con un increíble elenco de amigos e íconos de la cultura queer, incluidos Elliot Page, Laverne Cox, Gloria Estefan.