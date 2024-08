¿Sian Chiong será demandado por abuso? Paola Durante responde

Paola Durante es protagonista de una de las polémicas más fuertes que se han vivido dentro de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pues aseguró que Sian Chiong le introdujo una cuchara en medio de una escena de actuación, por lo que la modelo aclara si levantará una denuncia por abuso en contra del cubano.

Las alarmas se encendieron en redes sociales después de las declaraciones de Paola Durante, quien al dar su opinión sobre el encontronazo que tuvieron los habitantes de LCDLFM después de la broma del colchón, dio detalles de Sian Chiong y el incidente de la cuchara:

“Yo no lo vi mal en ese momento, no los juzgamos Mario y yo, porque a mí (Sian Chiong) me metió una cuchara y a Mario le pegó ahí ese día, y Mario le dijo: ‘oye no, espérate, eso ya no es actuación’. Sian también ha hecho cosas y no le hemos dicho nada, hemos respetado”, señaló en ‘De Primera Mano’.

¿Paola Durante levantará cargos en contra de Sian Chiong?

Reporteros del canal de Youtube ‘Lo escuché… con Alan Morales’ abordaron a la edecán de ‘Una tras otra’ y la cuestionaron sobre su experiencia con Sian Chiong “Yo no lo vi mal; estábamos actuando y en la actuación yo me tenía que convulsionar, y me tiraba y él me metió una cuchara. No sé, porque dicen que cuando uno está drogado hace muchas cosas que no son, entonces yo creo era el tema de la actuación de estar así y meter una cuchara y a Mario también le pegó”.

De la misma manera, mencionó que el cubano siempre se comportó como un caballero: “La verdad es que Sian conmigo siempre fue un caballero, siempre me trató muy bien, hasta me abrochaba los zapatos y yo lo veía bien a él, o sea, sí nos metimos al cuarto y dijimos: ‘oigan, ya no le den cucharas a Sian’, pero de broma”.

Concluyó la entrevista diciendo que no lo demandará, pues no tiene razón para hacerlo: “Todo el mundo me ha dicho: ‘demándalo’, yo no tengo por qué demandarlo. Ahí adentro es un juego, se viven muchas cosas, no es fácil estar aislado del mundo y menos con personas que no conoces y con cosas que no estás acostumbrado”.