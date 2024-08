Actor de Televisa estalla y revela que Ricardo Peralta y su novio contratan escorts

Ricardo Peralta se involucró nuevamente en polémica después de un comentario que hizo en ‘La Casa de los Famosos México’, en el que sugirió que David Ortega cobra por tener intimidad; como respuesta, el actor de Televisa reveló que Pepe y su novio contratan escorts.

En una conversación con Gomita, Ricardo Peralta tocó el tema de las celebridades que supuestamente trabajan como escorts, por lo que aunque trató de disimular, habría hecho evidente que se refirió a David Ortega cuando comentó: “Es amigo de la Wendy. Ese sí está caro, pero solo es trato de novios”.

Tras las declaraciones de Ricardo, el actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ aprovechó los micrófonos del canal de Youtube ‘El Mitch TV’ para responder al influencer: “Me puso costo, me puso de todo y asegurando cosas que son mentiras. Por supuesto que estoy enojado, estoy molesto, pero a la vez me da lástima esa persona que ahorita está haciendo de todo, levantando falsos, denigrando a las personas”.

Incluso prometió pagarle el equivalente al premio de LCDLFM si puede presentar pruebas que confirmen sus palabras: “Si tiene la manera de comprobar eso que está haciendo, esas afirmaciones, si me lo comprueba o se lo comprueba a ustedes, yo le doy esos cuatro millones por los que está jugando por el premio”.

David Ortega revela que Ricardo Peralta contrata escorts

El actor señaló que aunque no tiene el “desfortunio de conocerlo en persona”, sí ha interactuado con él por mensaje. Aún así, confesó algo que se rumora sobre el apodado ‘Torpecillo’ y su novio Carlos Porto Carrero: “Se dice que él y su pareja contratan escorts o personas que se dedican a ofrecer servicios sexuales”.

También aseguró que planea tomar medidas legales por la difamación que sufrió: “Lo estoy checando con mi abogado, puesto que no dio mi nombre exactamente, dio señales, dio señas, que todo indica que habla de mí obviamente”.

Y para finalizar, sentenció que una vez que Ricardo salga de LCDLFM lo enfrentará: “Quiero confrontarlo y hacerlo en público para que él me responda”.