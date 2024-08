“Tenía miedo de decir las cosas como las sentía”, Belinda habla de La Mala

Belinda es una mujer controversial, lo busque o no, la cantante siempre está en medio de los reflectores. La conocimos desde los 10 años de edad y no solo la hemos visto crecer, también madurar y superar diversas pruebas, tanto profesionales como personales. Ahora, la también actriz se encuentra en un momento muy importante en su carrera con nuevas propuestas musicales, que a su vez le están dando voz a su empoderamiento femenino.

Belinda siempre está en la mira. (Cortesía)

Este15 de agosto, Beli no solo está celebrando 35 años de edad, también eligió esta fecha para lanzar su nuevo tema, al cual nombró La Mala. “Me siento feliz con con este lanzamiento. Es un tema muy importante para mí en todos los sentidos, la letra me encanta, es es una canción muy empoderada. La mezcla de sonidos entre urbano y regional, también siento que eso es muy original y especial. Espero que a la gente le guste”, expresó la intérprete en entrevista con Publimetro.

Este 15 de agosto, Beli no solo está celebrando 35 años de edad, también eligió esta fecha para lanzar su nuevo tema, al cual nombró La Mala. tanael Cano. “Esta canción, definitivamente tiene muchos toques de mi esencia, sobre todo porque yo la escribí. En estos en estos últimos cuatro meses he escrito más de 50 canciones, cosa que nunca me había pasado, a veces olvidaba ese aspecto creativo, no siempre, pero antes generalmente tardaba un año o dos en escribir un disco, y ahorita ya llevamos más de 50 canciones escritas, pero es como si cada canción tuviera que salir en el momento. Sin duda, nunca había estado tan creativa como ahora, es algo increíble. Literal, es una terapia para mí cada vez que estoy en el estudio haciendo música”, sentenció.

Belinda estrena este 15 de agosto el tema La Mala

Entre todas las canciones que Belinda ha escrito en este período, La Mala tenía algo especial, “cuando estábamos escogiendo el tercer sencillo tuvimos una reunión, y obviamente en mi equipo hay muchas mujeres, que me di cuenta han pasado por situaciones que se reflejan es esta canción. Justo todas me dijeron ‘Beli es que yo tuve esta situación, fue una etapa complicada cuando terminé con mi pareja, y de repente empezaron los rumores y la gente me molestaba, me identifico con con La Mala’, yo jamás pensé que iba a ser un sencillo y de repente empezaron a llegar como muchas señales sobre todo de mujeres”, explicó.

Además, la también actriz enfatizó lo importante que es para ella tener mujeres cerca,”las escucho mucho, y todas me decían es un himno para todas las mujeres que queremos empoderarnos, que queremos una canción que nos haga sentir bien, que hemos sido juzgadas, criticadas y atacadas. De alguna manera La Mala es para empoderarte y reírte de todo lo que la gente puede llegar a opinar. Creo que lo mejor es tomar siempre las cosas con un poquito de humor y sintiéndote fuerte”.

“Dicen que soy la mala... reputación, que me tiren yo tiro la bendición, que no sirvo para una relación, que los dejó loquitos que soy la perdición”, es una de las estrofas de La Mala. Aunque también tiene un frase que es dedicada a los hates, la cual resulta ser su favorita, “muchas veces cuando la gente dice cosas, se contradicen solitos, para todos ellos quise meter esa frase que dice ‘a los haters kisses, que se contradicen, mientras yo en el gimnasio haciendo culo y bíceps’, esa parte me gusta mucho, se me hace muy chistosa”.

Beli hace catarsis mediante sus canciones Beli hace catarsis mediante sus canciones (Cortesía)

Aunque Belinda siempre se ha dedicado a componer canciones, más que nunca utiliza la música como método de catarsis. “Desde chiquita empecé a escribir mi primer canción, como a los siete años, me acuerdo que iba a la escuela, en el Colegio Miraflores, y ahí comencé a componer, mi primera canción se llama Mariposa, que decía ‘mariposas en el cielo, mariposas en el mar, mariposas en la luna y yo me pongo a bailar’, y todas las niñas la cantaban, esa fue la primera vez que me di cuenta que podía escribir canciones”, relató la cantante.

Belinda se hace escuchar a través de su música

A pesar de que no dejó de componer, no dejaba explayar sus sentimientos en sus escritos. “Luego compuse mi primer disco y una canción que se llama Be Free, que es en inglés, pero después de eso, siempre cuidaba mucho el tema de no decir cosas que a lo mejor fueran arriesgadas, aunque siempre me gustaba hablar de filosofía, por ejemplo hice el tema Ni Freud ni tu mamá y mi primer disco Utopía, y siempre hablaba de arte. Pero en todo ese proceso siempre tenía miedo de decir las cosas como las sentía, pero ahorita ya no, si me comparo con la Beli de antes, siempre era pensar ¿qué van a decir?, me van a criticar, era pensar en todas las posibilidades o situaciones negativas que podían pasar si escribía una canción, y ahorita ya no pienso en esas posibilidades, porque me torturaba mucho a mí misma y sufría demasiado. Era una tortura diaria el no voy a decir esto porque van hablar mal de mí y eso me me lastimó”.

Pero en esta nueva faceta, Belinda se da la libertad de decir las cosas cómo las siente y cómo las quiere. “Hasta ahora logré superar esa barrera de la composición y me siento muy orgullosa de lo que he escrito, porque además otros artistas a los que admiro como Natanael Cano, que para mí es el mejor de los corridos, han aceptado hacer música conmigo, también Kenia Os, con la cual lanzaré una canción en octubre y vamos a grabar el video en septiembre. Todos estas canciones las he escrito yo, no es solamente el vamos a colaborar y que un productor muy exitoso que se dedica a hacer hits nos escriba una canción, no, son mis canciones, son mis bebés, mis creaciones en el estudio y eso también le da otro valor, no solamente profesionalmente no como compositora, también como mujer, emocionalmente, también eso me hace sentir muy bien”.