¿Cuál es el origen de la frase de Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos’?

Durante el sinceramiento que se llevó a cabo el pasado domingo 11 de agosto en ‘La Casa de los Famosos México’, Mario Bezares provocó una ola de reacciones positivas al responder a las críticas de Ricardo Peralta con la frase: “Interesante punto de vista”.

Esta expresión no pasó desapercibida por la audiencia y los mismos participantes, pues un poco después empezó a resonar cuando Sabine Moussier se enfrentó a Gala Montes, momento en el que la joven integrante del Cuarto Mar, repitió las mismas palabras, convirtiéndose así en una de las frases más virales en redes sociales.

Debido al impacto que generó, Brenda Bezares, esposa de ‘Mayito’, compartió un video en el que explica los beneficios de utilizar esta frase, destacando que su origen proviene del ‘access consciousness’, una práctica enfocada en mejorar la perspectiva de quienes la aplican en su vida diaria.

¿Cuál es el significado de la frase ‘Interesante punto de Vista’ que Mario Bezares mencionó en ‘La Casa de los Famosos’?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Brenda Bezares reveló que ha sido facilitadora de ‘access consciousness’ durante más de 3 años.

Además, explicó que la frase “Interesante punto de vista” es una herramienta útil para evitar que los juicios de otros nos afecten. Según Brenda, esta expresión ayuda a ser más conscientes de que, a menudo, recibimos críticas o juicios que tendemos a tomar de manera personal, ya que provienen del ego.

No obstante, al utilizar esta frase, recordamos que esas opiniones son solo perspectivas ajenas y no tienen por qué ser válidas para nosotros.

“Es transformar todo lo que estás observando a tu alrededor y no darle ni el poder, ni tampoco hacerlo sólido o significativo”, indicó.

Por otro lado, afirmó que también funciona para “volver a la consciencia y decir ‘A ver, ese es su punto de vista, pero no me pertenece, y no tengo que comprarme la idea o los traumas que él pueda tener’”.

“Cada vez te sientas atacado u ofendido, solo piensa que es su ‘Interesante punto de vista’ y que nada tiene que ver contigo”, finalizó diciendo Brenda.