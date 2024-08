Hijo de Pepe Aguilar reveló que trabajó como albañil y plomero para no pedirle nada a su papá

Emiliano Aguilar, hijo mayor del famoso cantante Pepe Aguilar, ha revelado que realizó trabajos como albañil y plomero en Estados Unidos para evitar depender económicamente de su padre.

En una reciente entrevista a Gafe423 Podcast, Emiliano explicó que se enfrentó a tareas físicas y exigentes. Así mismo lo dijo:

“Trabajaba de plomero en Estados Unidos y en construcción. Andaba abajo de las casas haciendo, desenterrando pipas y haciendo todo ese rollo, y es un jalesote hacerlo. Te levantas a las ocho de la mañana y te avientas todo el día haciendo una zanja”

“Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá, así como de ‘Hey apá’, préstame no sé… quinientos pesos o préstame quinientos dólares o lo que sea’. No, nunca le he pedido”

Esfuerzo por carrera musical

A pesar de su esfuerzo y dedicación en el trabajo manual, Emiliano ha enfrentado importantes desafíos en su carrera musical. Ha enfrentado el rechazo de varias casas productoras y ha luchado por obtener el reconocimiento en la industria.

El cantante declaró que:

“Y yo creo que todo esto, lo del rap y lo de la música y todo lo que estoy haciendo, todos me dicen ‘Oye carnal, tan fácil sería tú llegar con tu papá y decirle: oye apa’ ¿me ayudas con la música? Y en caliente ya estás donde quieres estar en dos meses’ y yo digo ‘nel, carnal’”

“Me ha costado un friego carnal, porque sí me han cerrado la puerta muchas veces. He llegado como a estudios con mis rolas y me han dicho ‘Nah, ahorita no’ y se siente feo, pero ahorita gracias a Dios estoy con Alzada (productora), llegué a pegar con Alzada”, concluyó.

Relación con Pepe

El distanciamiento entre padre e hijo ha sido motivo de especulación, especialmente después de que no fuera invitado a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Este distanciamiento ha alimentado las dudas sobre la relación entre padre e hijo. A pesar de las diferencias y el distanciamiento, Emiliano ha mantenido su postura de no solicitar ayuda económica a su padre.