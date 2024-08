Juanes regresa a Perú y no se resiste al ceviche: “La comida peruana es deliciosa”

Han pasado 20 años del lanzamiento del éxito “La camisa negra”, uno de los temas que consolidó la carrera musical del colombiano Juanes. Sus seguidores esperan corear la famosa canción a propósito del regreso del intérprete al Perú, uno de los países más importantes en su trayectoria.

El famoso celebra su llegada al país donde tendrá varias presentaciones. La primera parada este jueves 15 de agosto en Chiclayo en el escenario La Explanada, una cita que inicialmente se pautó para el mes de junio. El viernes 16 canta en el Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde, Lima, con Gianmarco y otros artistas en el Festival Juntos para Tí.

Luego seguirá el sábado 17 a Arequipa para sumarse a la celebración de 484 aniversario de la llamada ‘Ciudad Blanca’. En el Jardín de la Cerveza Arequipeña comparte escenario con artistas locales como Gianmarco, la agrupación Bacilos y el venezolano Lasso. Los seguidores se sumaron con elogios al saber que el intérprete de éxitos como “Para tu amor” y “Me enamora” regresa al país. Cierra la gira el domingo 18 con una presentación en Asociación de Caballos de Paso en Trujillo.

“Necesito una dosis de Juanes. Te amo, eres el mejor”, “Pura magia”, “Gracias por tu música y dedicación”, le expresaron al ganador de Grammy Latino.

“Los mejores recuerdos en Perú”

El cantante colombiano Juanes colaboró en un reciente video junto al chef Rodrigo Fernandini y no se pudo resistir en la preparación de un delicioso ceviche, Además de elogiar la música peruana, admitió su gusto por la gastronomía local.

“Siempre he tenido los mejores recuerdos, las mejores experiencia en Perú con el público, con los conciertos y con la comida, bueno ni hablar, la comida peruana es super deliciosa”, comentó antes de tararear “Déjame que te cuente limeña”.

El vals peruano me encanta, todo ese mundo de la música peruana me parece muy particular, hay una parte de la música que me fascina, que es la cumbia psicodélica”, agregó mientras el chef agregaba los ingredientes y al cantante se la hacía agua la boca.