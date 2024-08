Jungkook de BTS llegará con “I Am Still” a las salas de cine en México: ¿cuándo es la preventa?

Jungkook: I AM STILL el viaje personal de la estrella de K-pop llega a las salas de cine

Jungkook está listo para imponer un nuevo récord en su carrera musical como solista. Hay que recordar que el idol de K-pop se encuentra cumpliendo con u servicio militar en Corea del Sur, pero sigue con varias sorpresas para ARMY, el fandom que apoya todas las actividades de BTS.

Además de ser parte de una de las bandas más importantes de K-pop en la actualidad, Jungkook, lanzó su disco debut con éxitos instantáneos como 3D y Standing Next To You.

La película dirigida por Junsoo Park, lleva al viaje de ocho meses de Jungkook, tras el comienzo de su carrera en solitario con su histórico sencillo Seven (feat. Latto) en julio de 2023. El sencillo alcanzó la cima de la lista Billboard HOT 100, catapultando a idol al estrellato internacional gracias a su talento musical.

Las ARMYs podrán ver entrevistas exclusivas y detrás de cámaras que demuestran el trabajo duro que se hizo para llevar a cabo tanto la grabación del disco, como su gira mundial. Pero eso no es todo, ya que las actuaciones en vivo de Jungkook en Seúl y Nueva York serán parte de la proyección.

Jungkook: I Am StillL es un testimonio del proceso del artista coreano para convertirse en el primer artista de K-pop en solitario en tener tres canciones simultáneamente en los 10 primeros puestos de la lista.

Con su álbum Golden logrando permanecer en la lista de Billboard 200 durante 24 semanas consecutivas.

Se podrá hacer una mirada intima a uno de los artistas de K-pop más talentosos de esta generación en Cinépolis +QUE CINE.

¿Cuándo es la preventa?

A partir del 18 de septiembre, podrás mirar de cerca el viaje personal que tuvo para convertirse en icono del pop del siglo XXI. El documental traído por Cinépolis +QUE CINE vendrá con sorpresas que se estarán revelando en los días previo al estreno.

La preventa se activará el 21 de agosto por la App , en el sitio oficial o en la taquilla de Cinépolis.