Wendy Guevara explota contra el cuarto tierra por decir que se la pasaba durmiendo en LCDLFM

En días recientes, los participantes del cuarto tierra dijeron que Wendy Guevara se la pasó toda la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” acostada sin hacer nada, pues eso eran los únicos clips que le salían.

Como era de esperarse, la ganadora de la primera edición del reality no se tardó en responder estas declaraciones y a través de una transmisión en vivo que realizó en conjunto con Nicola Porcella, que estaba en compañía de Potro Caballero, despotricó contra ellos.

“Ya viste que los puñetas dijeron que yo no tendía ni una cama, no sé que puto reality vieron esos pendejos, yo era la que brincaba y limpiaba, lo he hecho todo mi puta vida”, explotó Wendy Guevara.

Potro Caballero excusa a sus compañeros diciendo que no se han dado cuenta que sí los graban todo el tiempo

Wendy Guevara destacó que durante toda su estancia en “La Casa de los Famosos México” sí llegó a hacer limpieza, además de juguetear con sus compañeros de reality.

De hecho, Nicola Porcella confesó que era él quien no hacía casi nada y era la influencer quien lo obligaba a limpiar cuando lo veía acostado, lo que lo ayudó mucho a no caer fuertemente en su depresión.

Entonces, Potro Caballero quiso hablar en defensa de sus excompañeros de equipo y dijo que los del cuarto tierra no estaban conscientes de que eran grabados todo el tiempo.

A lo que Nicola Porcella cuestionó cómo los habitantes de “La Casa de los Famosos México 2″ no son conscientes que los graban 24/7, si en la primera temporada la mayoría veía esas transmisiones por ViX y de ahí es de donde se obtienen el contenido para redes, entonces, el exAcaShore replicó que era porque estaban bien pendejos.